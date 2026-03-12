ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Nutrien auf 'Buy' - Ziel hoch auf 96 Dollar

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nutrien von 74 auf 96 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Laurence Alexander schraubte am Donnerstag die Schätzungen für den Düngemittelhersteller nach oben. Grund hierfür seien höhere Preise infolge der Sperrung der Straße von Hormus im Nahen Osten./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 01:20 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 01:20 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nutrien

Das könnte dich auch interessieren

LBBW Produkt Basiswert-News
Im Überblick: Beliebte Aktien-/Index-Anleihen der LBBW
g​n​u​b​r​e​W
09. März · Landesbank Baden-Württemberg
Im Überblick: Beliebte Aktien-/Index-Anleihen der LBBW
Weitere Artikel