ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Nutrien auf 'Buy' - Ziel hoch auf 96 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nutrien von 74 auf 96 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Laurence Alexander schraubte am Donnerstag die Schätzungen für den Düngemittelhersteller nach oben. Grund hierfür seien höhere Preise infolge der Sperrung der Straße von Hormus im Nahen Osten./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 01:20 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 01:20 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------