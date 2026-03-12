ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Daimler Truck auf 'Overweight' - Ziel 47 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Overweight" belassen. Das vierte Quartal sei robust gewesen, schrieb der Experte Akshat Kacker am Donnerstag in seiner ersten Einschätzung der vorgelegten Resultate. Die für 2026 ausgesprochene Zielspanne für das operative Konzernergebnis (Ebit) liege aber im Mittelwert unter dem Analystenkonsens, gab er zu bedenken./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:23 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Aktien Frankfurt Ausblick: Dax nach Vortagserholung vor schwächerem Auftaktgestern, 08:24 Uhr · dpa-AFX
AKTIE IM FOKUS: Rheinmetall schwächeln - Zahlen mau, Prognose durchwachsengestern, 12:38 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsBullenflagge im Chart: Dieser Börsenneuling bietet Aufwärtspotenzial10. März · onvista
Kolumne von Stefan RißeJetzt bloß nicht Aktien kaufen, nur weil „die Kanonen donnern“07. März · Acatis
Fondsprofi Hendrik Leber im Interview"Die gefallenen Engel im Software-Sektor finden wir hochgradig spannend06. März · onvista