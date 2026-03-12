ANALYSE-FLASH: Metzler belässt Zalando auf 'Buy' - Ziel 38 Euro
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Bankhaus Metzler hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien stark ausgefallen, schrieb Felix Dennl am Donnerstag. Die Perspektiven des Online-Modehändlers für das laufende Jahr seien solide und zusätzlich gebe es ein 300 Millionen Euro schweres Aktienrückkaufprogramm./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:23 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:23 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Das könnte dich auch interessieren
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nach Vortagserholung wieder unter Druckgestern, 10:09 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsBullenflagge im Chart: Dieser Börsenneuling bietet Aufwärtspotenzial10. März · onvista
Kolumne von Stefan RißeJetzt bloß nicht Aktien kaufen, nur weil „die Kanonen donnern“07. März · Acatis
Fondsprofi Hendrik Leber im Interview"Die gefallenen Engel im Software-Sektor finden wir hochgradig spannend06. März · onvista