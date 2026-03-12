ANALYSE-FLASH: RBC belässt BMW auf 'Sector Perform' - Ziel 86 Euro

dpa-AFX · Uhr
E-Mobilität
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW nach Zahlen zum Schlussquartal 2025 mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Sector Perform" belassen. In diesem habe das operative Ergebnis (Ebit) die Erwartungen etwas verfehlt, schrieb Tom Narayan in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Prognosen des Autobauers für das laufende Jahr deckten sich mit den Schätzungen am Markt./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:16 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:16 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
BMW
BMW Vz.

Das könnte dich auch interessieren

Automobilindustrie
Porsche-Gewinn geht gegen Null - neuer Chef muss sparen10. März · Reuters
Porsche-Gewinn geht gegen Null - neuer Chef muss sparen
Weitere Artikel