dpa-AFX · Uhr
APA ots news: Drei Handyfreiheit: Gesamtpaket aus Premium-Smartphones und Tarif, dessen Monatskosten automatisch sinken.

Wien (APA-ots) - - 

Samsung Galaxy S26 Ultra, vivo X300 Pro, vivo V70 und Samsung Galaxy 
S26 jetzt noch erschwinglicher. 

- 

Handyfreiheit Kund:innen haben die Wahl: Tophandys länger nutzen 
und nach 24 Monaten monatlich automatisch weniger bezahlen oder 
Umtausch gegen ein neues Top-Handy. 

- 

Bis 22. April 2026: 9 Euro Jugend+ Bonus für alle bis 27 bei 
Handyfreiheit-Neuanmeldung. 

- 

Gratis-Aktivierung, keine Servicepauschale und keine Indexierung. 

Mit der Handyfreiheit von Drei werden Top-Smartphones jetzt 
einfacher leistbar. Kund:innen profitieren von einem Gesamtpaket aus 
Handy und Tarif, dessen Monatskosten im Laufe der Nutzungszeit 
automatisch günstiger werden - ganz ohne zusätzliche Schritte. 

Zwtl.: Noch günstigere Premium-Geräte um 0 Euro Anzahlung 

Das Samsung Galaxy S26 Ultra, das Samsung Galaxy S26 sowie die 
neuen vivo Modelle X300 Pro und V70 sind ab sofort im Handyfreiheit- 
System noch erschwinglicher. Wer sich für den Tarif Handyfreiheit L 
entscheidet, zahlt bei Premiumhandys nach 24 Monaten automatisch 
weniger und nach 36 Monaten nur noch 16,90 Euro pro Monat. So belohnt 
Drei alle, die ihr Smartphone länger nutzen. Gleichzeitig bleibt man 
flexibel: Wer ein neues Gerät braucht, kann sein Handy im Rahmen der 
Handyfreiheit schon nach zwei Jahren kostenlos gegen ein aktuelles 
Top-Modell tauschen. 

Beispiele: 
- Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB: In Kombination mit Handyfreiheit L 
sinken die anfänglichen Monatskosten für Handy und Tarif von EUR 
57,90 nach 24 Monaten auf 31,90 Euro, nach 36 Monaten auf 16,90 Euro. 
- vivo X300 Pro: von anfänglich EUR 47,90 nach 24 Monaten nur noch 
29,90 Euro pro Monat, ab dem 36. Monat 16,90 Euro/ Monat. Mehr auf 
www.drei.at/freiheit 

Zwtl.: Top-Smartphones für alle bis 27 jetzt noch günstiger 

Bis zum 22. April 2026 erhalten alle bis 27 Jahre bei einer 
Handyfreiheit-Neuanmeldung zusätzlich einen 9 Euro Jugend+ Bonus. So 
kostet etwa das Samsung Galaxy S26 mit Handyfreiheit L und 0 Euro 
Anzahlung in den ersten 24 Monaten nur 36,90 Euro/Monat. Danach 
reduziert sich der Preis automatisch: nach 24 Monaten auf 17,90 Euro, 
nach 36 Monaten auf 7,90 Euro. Mehr auf www.drei.at/jugend 

Zwtl.: Keine Aktivierungskosten, keine Servicepauschale 

Für alle Handyfreiheit Neukund:innen entfällt das 
Aktivierungsentgelt, ebenso die Servicepauschale. Eine weitere 
Besonderheit: Bei der Handyfreiheit gibt es keine Indexierung. 

Über Drei. 
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von 
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division 
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 
2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in 
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, 
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten 
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem 
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei 
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich 
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten 
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei 
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs 
erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit 
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing 
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste 
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at 

Rückfragehinweis: 
   Drei Österreich 
   Tom Tesch 
   Telefon: 066066033701 
   E-Mail: tom.tesch@drei.com 
   Website: https://www.drei.at/presse 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0092    2026-03-12/12:05
APA

