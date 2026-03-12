Australien lockert Benzin-Standards wegen Engpässen

CANBERRA (dpa-AFX) - Australien lockert wegen der angespannten Lage auf den Energiemärkten infolge des Nahostkriegs vorübergehend seine Benzin-Standards. In den kommenden zwei Monaten dürfen wieder Kraftstoffe mit höherem Schwefelgehalt verkauft werden, die bisher überwiegend für den Export produziert wurden. Dadurch könnten monatlich rund 100 Millionen Liter zusätzlicher Treibstoff auf dem heimischen Markt bereitgestellt werden, teilte Energieminister Chris Bowen mit.

Die Maßnahme soll vor allem Regionen außerhalb der großen Städte zugutekommen, wo es zuletzt verstärkt zu Engpässen kam. Bowen versuchte, die Bevölkerung zu beruhigen. Die Treibstofflieferungen nach Australien liefen weiter und die Vorräte seien stabil, sagte er. "Es gibt keinen Grund für Panikkäufe."

Nach Regierungsangaben reichen die nationalen Reserven für etwa 30 Tage. Dieser Wert liegt aber unter der Empfehlung der Internationalen Energieagentur IEA, wonach die Mitgliedsländer über Treibstoffreserven für mindestens 90 Tage verfügen sollten./cfn/DP/jha