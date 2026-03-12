Bericht: Anthropic plant KI-Joint-Venture mit Private-Equity-Firmen

Bangalore, ⁠12. Mrz (Reuters) - Der KI-Entwickler Anthropic verhandelt mit einer Gruppe von Private-Equity-Firmen über die Gründung eines gemeinsamen Unternehmens. Zu den Gesprächspartnern gehörten Blackstone und Hellman & ‌Friedman, berichtete "The Information" am Mittwoch unter Berufung auf zwei mit den Gesprächen vertraute Personen. Die ⁠Partnerschaft solle ⁠die Claude-KI-Technologie von Anthropic an Unternehmen verkaufen, die von den Investmentfirmen unterstützt werden. Bei einer Einigung würde das Joint Venture nach dem Vorbild von Palantir auch Beratungsdienste anbieten, um ‌Firmen bei der Integration von ‌Anthropics KI zu helfen. Die Verhandlungen werden jedoch von einem Streit zwischen der US-Regierung und Anthropic überschattet. Verteidigungsminister ⁠Pete Hegseth hatte das Unternehmen als Risiko für ‌die Lieferkette eingestuft und ⁠die Nutzung seiner KI-Werkzeuge durch das Pentagon und dessen Auftragnehmer verboten. Der Konflikt habe die Gespräche über das Joint Venture zeitweise ‌beeinträchtigt, die Verhandlungen ⁠liefen jedoch weiter, hieß ⁠es in dem Bericht. Das Pentagon teilte am Mittwoch mit, dass die Nutzung von Anthropics KI-Tools einschließlich Claude über die angekündigte sechsmonatige Auslaufphase hinaus fortgesetzt werden könne, wenn dies für die nationale Sicherheit wichtig sei.

