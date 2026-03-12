Bilanzen stützen Dax - Ölpreise schüren Inflationssorgen

Frankfurt, 12. Mrz (Reuters) - ⁠Ermutigende Firmenbilanzen haben den Dax am Donnerstag gestützt. Die Angst vor einem längeren Irankrieg und steigenden Ölpreisen trübte die Stimmung an den Börsen jedoch. Der Dax trat gegen Mittag bei 23.634 Punkten auf der Stelle, während der EuroStoxx50 0,6 Prozent verlor. "Die Zeit läuft gegen die Entwicklungen an den Finanzmärkten, und wenn das hohe Preisniveau beim Rohöl weiter anhält, könnte dies zu einer Rezession in Europa führen", sagte ‌Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Die Ölpreise verteuerten sich um mehr als fünf Prozent, nachdem Angriffe auf Tanker im Persischen Golf die Versorgungsängste schürten. Zwischenzeitlich kostete ein Fass der Nordseesorte Brent wieder mehr als 100 Dollar - ein Niveau, das ⁠die Inflationssorgen weltweit anheizt. ⁠Die Ankündigung der Internationalen Energieagentur (IEA), 400 Millionen Barrel Öl aus strategischen Reserven freizugeben, konnte die Anleger nicht beruhigen.

Einige Strategen halten die Reaktion an den Börsen für übertrieben. Zwar sei ein Teuerungsschock zu befürchten, das Risiko einer anhaltend hohen Inflation bestehe aber nicht, sagte Benoit Anne, Anlageexperte bei MFS Investment Management. Die aktuelle Marktlage sei nicht mit der Situation 2022 infolge des russischen Einmarschs in der Ukraine vergleichbar. "Die Gefahr einer Stagflation – also einer stagnierenden Wirtschaft bei hoher Inflation – ist aufgrund der Stärke der Weltwirtschaft viel ‌geringer." Ökonomen rechnen damit, dass sich die konjunkturelle Erholung in Deutschland im weiteren ‌Verlauf dieses Jahres fortsetzt.

INVESTOREN GEHEN VON ANHALTENDEM RÜSTUNGSBOOM AUS

Anleger legten sich Rüstungswerte in die Depots. Rheinmetall zogen 3,6 Prozent an, nachdem sie am Mittwoch acht Prozent nachgegeben hatten. Hensoldt und Renk standen 5,5 und 3,6 Prozent im Plus. Leonardo-Aktien schnellten auf ein Rekordhoch, nachdem der Kampfflugzeug- und ⁠Hubschrauberentwickler mit einer deutlichen Prognoseanhebung positiv überraschte. Die Papiere gewannen in Mailand bis zu 9,6 Prozent auf 66,26 Euro. Der europäische ‌Rüstungsindex stieg um 1,7 Prozent. Marc Decker, Co-Aktienchef von Quintet, sieht ⁠insgesamt intakte langfristige Treiber für den Sektor. "Europas umfassende Programme zur Wiederherstellung der Verteidigungsfähigkeit sorgen für volle Auftragsbücher und einen verlässlichen langfristigen Bedarf an sicherheitsrelevanten Technologien", sagte er.

KURSFEUERWERK BEI ZALANDO - DEUTSCHE BANK IM ABSEITS

Beste Stimmung herrschte bei Zalando-Aktionären: Ein Wachstumsschub dank KI und ein geplanter Aktienrückkauf beflügelten die Aktien, die als größter Dax-Gewinner um mehr als 13 Prozent ‌kletterten. Damit steuerten sie auf den besten Börsentag seit elf Monaten ⁠zu. Die Analysten von Raiffeisen Research bezeichneten die Zahlen ⁠des Online-Modehändlers für 2025 als "solide". Auch die Aussicht auf einen 300 Millionen Euro schweren Aktienrückkauf gefiel den Anlegern.

Mehr als drei Prozent zulegen konnten auch die Aktien des Energiekonzerns RWE. Der Konzern will in den kommenden Jahren seine Ergebnisse steigern, die Dividende erhöhen und seine Geschäfte insbesondere in den USA ausbauen.

Trotz gesunkener Gewinne lagen auch die Aktien von Daimler Truck 2,5 Prozent höher. Der Lkw-Bauer geht wegen der steigenden Auftragsdynamik davon aus, dass das zweite Halbjahr stärker ausfallen wird als das erste.

Der europäische Bankenindex verlor hingegen 1,8 Prozent. Händler verwiesen auf wachsende Ängste vor Zahlungsausfällen im billionenschweren Privatkreditgeschäft. Hintergrund sind Bedenken hinsichtlich der Kreditqualität, vor allem im Technologiesektor. Aktien von Deutsche Bank gerieten noch stärker als der Gesamtmarkt unter die Räder und fielen ⁠um 3,5 Prozent ans Dax-Ende. Wie aus dem Jahresbericht hervorgeht, ist die Deutsche Bank mit rund 30 Milliarden Dollar im Markt für Privatkredite engagiert.

