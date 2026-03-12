BMW kann sich Auto-Abwärtssog nicht entziehen

Berlin, 12. Mrz (Reuters) - Die ⁠Zölle in den USA und der Europäischen Union, die anhaltende Krise auf dem chinesischen Automarkt und jetzt noch der Krieg im Iran: Der Autobauer BMW stellt sich nach dem dritten Gewinnrückgang in Folge auf ein weiteres Jahr mit sinkendem Ergebnis ein. Der scheidende BMW-Chef Oliver Zipse sagte am Donnerstag bei der Vorlage der Jahresbilanz ein moderates Minus beim Vorsteuergewinn voraus, was einem Rückgang um fünf bis knapp zehn Prozent entspricht. Die Welt sei instabil, und es gebe ‌auch im aktuellen Geschäftsjahr zahlreiche Risiken, betonte Zipse.

2025 sank der Vorsteuergewinn von BMW um 6,7 Prozent auf 10,2 Milliarden Euro, unter dem Strich blieben mit 7,45 Milliarden Euro drei Prozent weniger Gewinn übrig. Der Umsatz schrumpfte zugleich um 6,3 Prozent auf 133,5 Milliarden Euro. Die ⁠Aktionäre sollen für 2025 ⁠dennoch eine um jeweils zehn Cent auf 4,40 Euro je Stammaktie und 4,42 Euro je Vorzugsaktie erhöhte Dividende bekommen. Die Familie Klatten hält fast die Hälfte der Anteile an BMW.

Damit kommen die Münchner aber deutlich besser durch die Krise als die Konkurrenz. Volkswagen und Mercedes hatten jeweils einen Gewinneinbruch um die Hälfte vermeldet, Porsche schaffte gerade so noch schwarze Zahlen. BMW profitiert nach Einschätzung von Experten davon, dass das Unternehmen nie einen Abschied aus dem Verbrennergeschäft angekündigt, sondern seit Jahren Verbrenner und Elektroautos parallel entwickelt und gebaut hat, während bei Volkswagen vor allem der kostspielige Technologieschwenk bei ‌der Sportwagentochter Porsche zu Buche geschlagen hat.

ZÖLLE LASTEN AUF RENDITE

Allerdings bereiten BMW die Zölle ‌auf beiden Seiten des Atlantiks Kopfzerbrechen. Finanzchef Walter Mertl bezifferte den Einfluss der Zölle auf die Gewinnmarge im Autogeschäft auf 1,5 Prozentpunkte im vergangenen Jahr. Die Aussichten für das laufende Jahr seien etwas günstiger, sagte er. BMW rechne mit einer Einigung zwischen den USA und der Europäischen Union sowie Fortschritten in den Gesprächen zwischen ⁠den USA und seinen Nachbarländern Mexiko und Kanada. Für den Autobauer sind die Importzölle in Europa ein ähnlich großes Problem wie die Zölle von ‌US-Präsident Donald Trump. BMW betreibt sein weltweit größtes Werk in Spartanburg in South ⁠Carolina und fertigt dort eine Reihe großer SUV-Modelle für den Weltmarkt. Ungefähr die Hälfte der Produktion in Spartanburg wird exportiert, vieles davon nach Europa. Zu spüren bekommt BMW auch die Strafzölle der EU für Elektroautos aus China, weil sie den elektrischen Mini aus der Volksrepublik einführen. Insgesamt falle die Gewinnmarge im Autogeschäft wegen der Zölle in diesem Jahr um 1,25 Prozentpunkte geringer aus, sagte ‌Mertl.

Dazu kommt der schwächelnde Markt in China, wo die hartnäckige Krise am Immobilienmarkt auf ⁠der Nachfrage nach Premiumfahrzeugen lastet und heimische Anbieter den westlichen ⁠Herstellern bei Elektroautos davonfahren. Immerhin sei seit dem vierten Quartal eine Stabilisierung zu erkennen, und auch der Start in das laufende Jahr sei solide, sagte Vertriebsvorstand Jochen Goller. Hoffnungen legen die Münchner nun auf neue Produkte, die ab der zweiten Jahreshälfte auf den Markt kommen.

Dabei geht es vor allem um den vollelektrischen iX3, der als erstes Modell der Neuen Klasse ab diesem Jahr verkauft wird. Mit dem Fahrzeug werde es insbesondere in Europa gelingen, Margenparität zu Verbrennern zu erreichen, sagte Finanzchef Mertl. "Damit einher geht auch die Rückkehr zu einer Gewinnmarge im Autogeschäft von acht bis zehn Prozent." Diese Marke bleibe das strategische Ziel für BMW, ergänzte er. 2025 war die Gewinnmarge noch um einen Prozentpunkt auf 5,3 Prozent zurückgegangen, für 2026 nimmt sich das Management einen Wert von vier bis sechs Prozent vor.

Wie sehr der Iran-Krieg auf den Geschäften ⁠lastet, sei abzuwarten, sagte Vertriebschef Goller. Die Region sei insbesondere für die Luxusmarke Rolls-Royce ein wichtiger Markt. "Wir gehen davon aus, dass die Kunden zurückkommen, wenn sich die Situation beruhigt."

