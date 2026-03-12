BMW stellt sich auf Gegenwind ein - Gewinnrückgang erwartet

Berlin, 12. ⁠Mrz (Reuters) - Der Münchner Autobauer BMW stellt sich auf anhaltenden Gegenwind durch Zölle und einen schwächeren Gebrauchtwagenmarkt ein. Hinzu komme der schwache chinesische Markt: Dort werde die Rendite vor allem im ersten Halbjahr geringer ausfallen, wenn die ‌beschlossenen Preis- und Produktmaßnahmen zur Stabilisierung der Transaktionspreise zum Tragen kämen, erläuterte BMW zur Veröffentlichung der Jahresbilanz am Donnerstag. Insgesamt sagen die Münchner ⁠für das ⁠laufende Jahr einen moderaten Rückgang des Vorsteuergewinns voraus.

Die für BMW wichtige Gewinnmarge im Autogeschäft werde bei vier bis sechs Prozent liegen. Ein wichtiger Grund dafür sind die Zölle, die seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump Autobauern weltweit zu schaffen machen. Allein dieser Effekt werde ‌die Gewinnmarge um 1,25 Prozentpunkte drosseln, hieß es. ‌2025 hatte BMW hier eine Marke von 5,3 Prozent geschafft. Langfristig nehmen sich die Münchner traditionell eine Marge von acht bis zehn Prozent vor.

Der Umsatz ⁠bei BMW schrumpfte 2025 um 6,3 Prozent auf 133,45 Milliarden Euro. Das ‌Unternehmen führte das auf den harten ⁠Wettbewerb im Autogeschäft, vor allem in China, zurück. Dort leiden die Anbieter von Premiumfahrzeugen unter der hartnäckigen Immobilienkrise, welche wohlhabenden Chinesen den Kauf eines Neuwagens verleidet. Dazu kommt, dass BMW bei ‌Elektroautos von den stark wachsenden chinesischen ⁠Anbietern abgehängt wird.

Der Vorsteuergewinn des Konzerns ⁠sank 2025 um 6,7 Prozent auf 10,2 Milliarden Euro, unter dem Strich blieben mit 7,45 Milliarden Euro drei Prozent weniger Gewinn übrig. Die Dividende erhöhte BMW dennoch um jeweils zehn Cent auf 4,40 Euro je Stammaktie und 4,42 Euro je Vorzugsaktie.

Der Gewinnrückgang bei BMW fiel damit deutlich geringer aus als bei der Konkurrenz: Bei Volkswagen und Mercedes war der Gewinn jeweils um rund die Hälfte eingebrochen.

(Bericht ⁠von Christina Amann, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)