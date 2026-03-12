Der Dax startete am Morgen zunächst deutlich schwächer, konnte die Verluste in der ersten Handelsstunde deutlich eindämmen und lag eine Stunde nach Handelsbeginn bei 23.600 Punkten nur noch marginal im Minus im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs.

Einzeltitel im Fokus

Spitzenreiter im Dax waren mit einem Kursgewinn von 8,4 Prozent Zalando-Aktien. Ein Händler verwies auf Zahlen über den Erwartungen. Der Online-Händler kündigte aber auch ein Aktienrückkaufprogramm an und zeigte sich für 2026 optimistisch, indem er weiter wachsen und dabei auch auf die Anwendung von KI setzen will.

Gewinne gab es nach der Zahlenvorlage aber auch bei Brenntag, RWE, Daimler Truck und Hannover Rück. Gerade bei Daimler Truck überraschte der Anstieg um 4,8 Prozent nach vorbörslich schwachen Indikationen. Stimmen gingen bei dem Nutzfahrzeugbauer in Richtung eines enttäuschenden Ausblicks, erwähnt wurden aber auch starke Auftragseingänge.

Der Versicherer Hannover Rück überzeugte die Anleger mit einer höher als gedachten Dividende und beim Energiekonzern RWE kam der langfristige Ausblick gut an.

Lob für BMW - Aktie dennoch im Minus

Die Aktien von BMW gehören am Donnerstag nach der ersten halben Stunde des Xetra-Handels mit minus 2,2 Prozent zu den schwächsten Dax-Werten. Zwischenzeitlich hatten die Papiere der Münchner nach ihrem Geschäftsbericht aber bis zu 3,6 Prozent verloren und ihr Zwischentief im Zuge des Iran-Kriegs vom Montag nur knapp verteidigt.

Die Automobil-Marge habe im vierten Quartal unter vier Prozent gelegen, schrieb Jose Asumendi von JPMorgan. Für 2026 sei mit vier bis sechs Prozent aber Besserung zu erwarten. Insbesondere werde man in China von der "Neue Klasse" profitieren. Den Ausblick für den Free Cashflow 2026 bezeichnete Asumendi als stark. (mit Material von dpa-AFX)