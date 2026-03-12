Daimler erwartet "deutlichen" Effekt durch US-Importzoll 2026

Frankfurt, ⁠12. Mrz (Reuters) - Der Lkw-Bauer Daimler Truck rechnet mit einem stärkeren Bremseffekt durch die gestiegenen US-Importzölle in diesem Jahr. Die direkte ‌Belastung, vor allem durch den auf 25 Prozent erhöhten Zoll der USA gegenüber dem ⁠Produktionsstandort ⁠Mexiko, bezifferte Daimler für 2025 auf 250 Millionen Euro. Doch das betraf erst zwei Monate im vergangenen Jahr. Wie hoch der Effekt konkret wird, sei ‌nicht genau zu beziffern, ‌erklärte Finanzchefin Eva Scherer. Die US-Behörden haben noch nicht über Anträge auf Abzüge vom ⁠Zoll entschieden, die für den Anteil von ‌Komponenten aus den ⁠USA in Lastwagen gewährt werden können, die aus Mexiko importiert werden. Sollte diese Erleichterung kommen, würde die Rendite ‌in den ⁠USA von zuletzt mehr als ⁠zehn Prozent nur auf acht Prozent sinken - falls nicht, wären es eher sechs Prozent. "Wir erwarten ein stärkeres Volumen, das sich auf die Umsatzrendite niederschlägt, aber deutlich höhere Zölle, die dagegen laufen", sagte Scherer.

