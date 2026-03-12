Dax bleibt unter Druck - Kriegsangst treibt Rüstungswerte

Frankfurt, ⁠12. Mrz (Reuters) - Die Angst vor einem längeren Irankrieg und steigenden Ölpreisen hat die Börsen weiter im Griff. Der Dax gab am Donnerstag erneut nach ‌und verlor 0,4 Prozent auf 23.543 Punkte. "Die Zeit läuft gegen die Entwicklungen an den Finanzmärkten, ⁠und wenn ⁠das hohe Preisniveau beim Rohöl weiter anhält, könnte dies zu einer Rezession in Europa führen", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Die Ölpreise zogen weiter an, nachdem Angriffe ‌auf Tanker im Persischen Golf ‌die Versorgungsängste schürten.

Anleger legten sich Rüstungswerte in die Depots. Rheinmetall zogen 3,6 Prozent an, nachdem sie am ⁠Mittwoch acht Prozent nachgegeben hatten. Hensoldt und Renk ‌standen 5,5 und 3,6 ⁠Prozent im Plus. Gute Stimmung herrschte bei Zalando-Aktionären: Ein Wachstumsschub dank KI und ein geplanter Aktienrückkauf beflügelten die Aktien, die als ‌größter Dax-Gewinner mehr ⁠als sieben Prozent zulegten. ⁠Die Analysten von Raiffeisen Research bezeichneten die Zahlen des Online-Modehändlers für 2025 als "solide". Größter Dax-Verlierer waren BMW-Aktien mit einem Minus von 2,5 Prozent. Die operative Gewinnmarge sank im Kerngeschäft Automobil im vierten Quartal stärker als erwartet.

