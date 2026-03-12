Dax-Konzern Daimler Truck: Gewinn um 34 Prozent eingebrochen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Leinfelden-Echterdingen (dpa) - Der Gewinn beim Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck ist im vergangenen Jahr um 34 Prozent eingebrochen. Das Konzernergebnis sei 2025 im Vergleich zum Vorjahr von rund 3,1 Milliarden Euro auf zwei Milliarden Euro gesunken, teilte der Dax-Konzern aus Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mit.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Daimler Truck
D
DAX (Kursindex)
Daimler Truck (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Verluste etwas reduziert
Dax von Ölpreisrally gezeichnet09. März · dpa-AFX
Dax von Ölpreisrally gezeichnet
Weitere Artikel