Dax-Konzern Daimler Truck: Gewinn um 34 Prozent eingebrochen
dpa-AFX · Uhr
Quelle: Quelle: dpa-AFX
Leinfelden-Echterdingen (dpa) - Der Gewinn beim Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck ist im vergangenen Jahr um 34 Prozent eingebrochen. Das Konzernergebnis sei 2025 im Vergleich zum Vorjahr von rund 3,1 Milliarden Euro auf zwei Milliarden Euro gesunken, teilte der Dax-Konzern aus Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mit.
