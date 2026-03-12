Vorbörse 12.03.2026

Dax startet nach Ölpreis-Anstieg deutlich schwächer

onvista · Uhr
Wieder stark gestiegene Ölpreise werfen den zuletzt stabilisierten Dax am Donnerstag zum Handelsstart deutlich zurück. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Start etwa ein Prozent tiefer auf 23.401 Punkte. Das bisherige Tief seit Beginn des Iran-Kriegs lag am Montag bei 22.927 Punkten auf dem Niveau vom Mai vergangenen Jahres. Zu Wochenbeginn war am Energiemarkt Panik ausgebrochen. Der Preis für ein Fass (159 Liter) Rohöl der Nordsee-Marke Brent war mit fast 120 Dollar auf das höchste Niveau seit 2022 gestiegen. Nach einer zwischenzeitlichen Beruhigung am Ölmarkt mit einem Rückgang unter die Marke von 90 Dollar kostet Nordseeöl am Donnerstagmorgen nun wieder rund 100 Dollar je Barrel.

USA: Uneinheitliches Bild

Inflationssorgen im Zuge des Iran-Krieges haben den Dow Jones Industrial am Mittwoch erneut belastet. Die Angst vor einer längeren Unterbrechung von Öllieferungen durch die Straße von Hormus hatte die Ölpreise wieder ein Stück weit nach oben getrieben.

Bei Techwerten sah es indes teils besser aus, nachdem der Soft- und Hardware-Hersteller Oracle mit Quartalszahlen und einem optimistischeren Geschäftsausblick überzeugt hatte. Der US-Leitindex Dow fiel um 0,61 Prozent auf 47.417,27 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 legte geringfügig auf 24.965,01 Punkte zu. Und auch der marktbreite S&P 500 profitierte ein Stück weit von den Oracle-Zahlen, er gab nur leicht auf 6.775,80 Punkte nach.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones47.417- 0,61 Prozent
S&P 5006.775- 0,08 Prozent
Nasdaq 22.716+ 0,08 Prozent

Asien: Verluste

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nachgegeben. Steigende Ölpreise und schwache Vorgaben aus den USA dämpften die Stimmung. In Tokio büßte der japanische Leitindex Nikkei 225 am Ende 1,2 Prozent ein. Der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen gab im späten Handel um 0,6 Prozent nach und in der Sonderverwaltungszone Hongkong sank der Hang Seng um 1,1 Prozent.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22554.452- 1,20 Prozent
Hang Seng25.898- 1,10 Prozent
CSI 3004.686- 0,60 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future126,05- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,93+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,22+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1546- 0,31  Prozent
Dollar in Yen159,04+ 0,45 Prozent
Euro in Yen183,63- 0,19 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent99,19 USD+7,28 Dollar
WTI93,71 USD+ 6,46 Dollar

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ALZCHEM AUF 197 (185) EUR - 'BUY'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR PORSCHE AG AUF 43 (47) EUR - 'HOLD'

BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR PORSCHE AG AUF 45 (50) EUR - 'MARKET-PERFORM'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR AIXTRON AUF 36,50 (30,30) EUR - 'BUY'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 2020 (2060) EUR - 'BUY'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR PORSCHE AG AUF 50 (58) EUR - 'OVERWEIGHT'  

(mit Material von dpa-AFX)

