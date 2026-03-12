Frankfurt, ⁠12. Mrz (Reuters) - Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag erneut tiefer starten. Weiter steigende Ölpreise und zunehmende Inflationssorgen verschrecken ‌die Anleger. Der Dax hatte am Mittwoch 1,4 Prozent auf 23.640 Punkte verloren. Der weiter ⁠eskalierende ⁠Nahostkrieg dürfte nach Ansicht vieler Experten die Wirtschaft bremsen und die Inflation erhöhen. "Je länger die militärische Auseinandersetzung anhält und die Energiepreise ein hohes Niveau aufweisen, desto größer sind ‌die inflationären und konjunkturellen Auswirkungen", ‌schrieben die Analysten der Helaba. Anleger werden die im Tagesverlauf erwarteten Frühjahrsprognosen der Forschungsinstitute Ifo, ⁠IfW und RWI genau betrachten.

Am Donnerstag legen zudem ‌unter anderem Brenntag, Zalando ⁠SE, RWE und BMW ihre Zahlen vor, die Deutsche Bank veröffentlicht ihren ausführlichen Geschäftsbericht. Die Piloten der Lufthansa treten in ‌einen zweitägigen Streik, ⁠der den Flugbetrieb am ⁠Donnerstag und Freitag erheblich beeinträchtigen dürfte. Aus den USA stehen Daten zu den Hausbaubeginnen und die Arbeitslosenerstanträge an.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Mittwoch

Dax 23.640,03

EuroStoxx50 5.794,68

EuroStoxx50-Future 5.779,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Mittwoch Prozent

Dow Jones 47.417,27 -0,6%

Nasdaq

S&P 500 6.775,80 -0,1%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Donnerstag Uhr Prozent

Nikkei 54.257,51 -1,4%

Shanghai 4.125,57 -0,2%

Hang Seng 25.634,73 -1,0%

(Bericht von Anika Ross, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)