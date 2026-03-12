Dax Chartanalyse 12.03.2026

Dax testet erneut Unterstützungszone - kommen die Käufer zurück?

onvista · Uhr
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand24.05024.400
Dax-Unterstützung23.40023.600

Dax-Rückblick:

Der Dax setzte gestern die avisierte Korrekturbewegung weiter fort, nennenswertes Kaufinteresse kam nicht auf. Auch heute morgen tauchte der Index zunächst unter die 23.500er-Marke ab, bevor eine Stabilisierung einsetzte und der Index zurück über 23.600 Punkte kletterte.

Dax-Ausblick: 

Die entscheidende Unterstützungszone im Bereich 23.400/600 Punkte ist weiterhin aktiv und war Basis für die Erholungsbewegung heute Morgen. Diese könnte sich im weiteren Handelsverlauf heute weiter fortsetzen - der Weg des geringsten Widerstands ist oberhalb von 23.600 Punkten vorerst weiter aufwärts.

So lange die skizzierte Unterstützungszone im Bereich 23.400/600 Punkte nicht nachhaltig unterboten wird, stehen die Chancen ausgehend vom aktuellen Niveau nun gut für eine zweite Erholungswelle zurück über die 24.000er Marke. Damit wäre eine kurzfristige Bodenbildungsformation abgeschlossen.

Hinweis in eigener Sache: Die nächste "Dax-Chartanalyse" gibt es hier an dieser Stelle wieder am kommenden Dienstag.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
