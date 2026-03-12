DAX® - Unverändert ein fragiles Bild!

Trotz der Rückkehr in die Bollinger Bänder (unteres Band akt. bei 23.307 Punkten) macht eine Schwalbe noch keinen neuen (Chart-)Sommer. Vielmehr betonten wir gestern erneut die Bedeutung der Schlüsselzone aus der 200-Tage-Linie (akt. bei 24.168 Punkten), der Nackenlinie des ausgeprägten Doppeltops (24.266 Punkte) sowie der verbliebenen Abwärtskurslücke vom 3. März (24.367 zu 24.577 Punkte). Dieses dicke Brett müssten die deutschen „blue chips“ bohren, um den Grundstein für eine nachhaltige Erholung zu legen. Da der DAX® an den genannten Widerständen zuletzt scheiterte, bleibt die Situation angespannt. Unterstützungen auf der Unterseite bestehen derzeit in Form der verbliebenen Aufwärtskurslücke vom 10. März (23.471/23.534 Punkte), dem eingangs erwähnten unteren Bollinger Band sowie den jüngsten beiden Verlaufstiefs bei 22.943/22.928 Punkten. Zum Abschluss donnerstags noch ein Blick auf die Börsenstimmung. Gemäß der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) sind die Bären (46,4 %) unter den US-Privatanlegern inzwischen wieder deutlich in der Überzahl.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

