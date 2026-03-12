Deutsche-Bank-Chef Sewing verdient nach Rekordjahr mehr Geld

Düsseldorf, ⁠12. Mrz (Reuters) - Deutsche-Bank-Vorstandschef Christian Sewing kann für das abgelaufene Jahr mit einer Vergütung von mehr als zehn Millionen Euro rechnen. Der ‌Aufsichtsrat billigte ihm eine Gesamtvergütung von 10,5 Millionen Euro zu, wie aus dem am ⁠Donnerstag ⁠veröffentlichten Geschäftsbericht des Geldhauses hervorgeht. 2024 waren es noch rund 9,8 Millionen Euro. Wie hoch seine Langfrist-Boni tatsächlich ausfallen, steht aber erst 2027 fest. Die Deutsche ‌Bank steuert auf Rekordkurs - das ‌schlägt sich auch bei den übrigen Deutsche-Bank-Mitarbeitern in den Gehältern nieder. Die Gehaltssumme lag ⁠bei 11,1 Milliarden Euro, wobei die Boni auf ‌2,7 (2,5) Milliarden zulegten.

"Wir ⁠waren nie besser gerüstet für die Zukunft", erklärte Sewing im Geschäftsbericht. "Kurz gesagt: Es ist an der Zeit, dass die ‌Deutsche Bank von ⁠der Defensive in die ⁠Offensive geht." Ihre Jahresziele bekräftigte die Deutsche Bank. Im laufenden Jahr sollen die Erträge rund 33 Milliarden Euro erreichen, die Bank will dabei auch profitabler arbeiten.

