dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 12.03.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: RWE schlägt 2025 Erwartungen - Höhere Ziele und mehr Dividende

ESSEN - Der Ergebnisrückgang beim Energiekonzern RWE ist im vergangenen Jahr weniger stark ausgefallen als befürchtet. Überraschend gut lief der Handel mit Energie, auch die unerwartet guten Geschäfte mit der Stromerzeugung durch Wind auf See schoben den Dax-Konzern an. Für die kommenden Jahre stellt RWE seinen Aktionären mehr Dividende in Aussicht und steckt sich selbst höhere Ziele. Dabei setzen die Essener nun stärker auf das Geschäft in den USA. Die Aktie zog in einem schwächeren Gesamtmarkt an.

ROUNDUP 2: Zalando peilt weiteres Wachstum an - Aktienrückkauf - Kurssprung

BERLIN - Der Online-Händler Zalando hat auch 2025 seinen Umsatz gesteigert und operativ mehr verdient. Das Unternehmen profitierte dabei von der Übernahme des Konkurrenten About You , aber auch vom Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI). Auch im laufenden Jahr will der Dax -Konzern weiter wachsen und setzt dabei auf KI. Zudem kündigte das Management am Donnerstag ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 300 Millionen Euro an. An der Börse kam das gut an.

ROUNDUP 2: Daimler Truck kämpft weiter mit US-Markt - Aktie weiter erholt

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck ist im vergangenen Jahr stark von den US-Zöllen von Präsident Donald Trump belastet worden. Absatz, Umsatz und Gewinn gingen deutlich zurück, weil die Geschäfte in Nordamerika unter Druck gerieten. Auch für das neue Jahr gab sich das Management um Chefin Karin Radström vorsichtig, wenn es auch im Auftragseingang erste Zeichen der Besserung gab. Die Daimler-Truck-Aktie setzte ihren Aufwärtstrend der vergangenen Tage fort.

ROUNDUP 2: Hannover Rück hebt Dividende kräftig an - Aktie legt zu

HANNOVER - Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück will nach seinem Rekordgewinn 2025 eine deutlich höhere Dividende zahlen. Die Ausschüttung soll von zuvor 9 auf 12,50 Euro steigen, wie der Konzern am Donnerstag anlässlich seines Geschäftsberichts mitteilte. Analysten hatten im Schnitt 11,92 Euro erwartet. Für 2026 peilt Vorstandschef Clemens Jungsthöfel noch mehr Gewinn an, auch wenn durch den Krieg rund um den Persischen Golf Belastungen in unbekannter Höhe drohen. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

ROUNDUP: Brenntag blickt vorsichtig auf 2026 - Sparkurs verschärft

ESSEN - Der Chemikalienhändler Brenntag rechnet auch 2026 mit anhaltendem Gegenwind im Markt. "Kurzfristig wird die Marktnachfrage bestenfalls unverändert bleiben", sagte Unternehmenschef Jens Birgersson am Donnerstag laut Mitteilung. Die hohe Unsicherheit dürfte anhalten. Das Management will seinen Sparkurs nun noch einmal verschärfen. Das Unternehmen hatte schon Anfang März Eckdaten vorgelegt und bereits ein Gewinnziel für das laufende Jahr genannt. Die Brenntag-Aktie legte im frühen Handel um gut ein Prozent zu und gehörte damit zu den stärkeren Titeln im Dax .

ROUNDUP: MLP will nach Gewinnknick wieder mehr verdienen - Umbau belastet 2025

WIESLOCH - Der Umbau seines Immobiliengeschäfts hat den Finanzdienstleister MLP 2025 trotz Rekorderlösen Gewinn gekostet. In diesem Jahr will Unternehmenschef Uwe Schroeder-Wildberg das Betriebsergebnis aber wieder hochtreiben. Mittelfristig strebt das Management dann noch bessere Werte an, wie MLP bekräftigte. An der allgemein schwächelnden Börse reichten die Aussagen vom Donnerstag jedoch nicht für nachhaltige Gewinne aus.

ROUNDUP: RTL will Umsatz und operatives Ergebnis steigern - Aktie im Plus

LUXEMBURG - Der Medienkonzern RTL hat 2025 die anhaltende TV-Werbeflaute und weniger Umsätze aus der Produktion von Sendungen zu spüren bekommen. Erlöse und operatives Ergebnis waren rückläufig. Im laufenden Jahr rechnet das Management mit einer leichten Besserung. So soll der Konzernumsatz auf rund 6,1 bis 6,2 Milliarden Euro steigen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Luxemburg mit. Analysten hatten jedoch etwas mehr erwartet. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) sieht RTL bei rund 725 Millionen Euro, was über den Markterwartungen liegt. An der Börse wurde dies gut aufgenommen.

ROUNDUP 2: BMW bleibt bei Ausblick vorsichtig - Aktie gibt nach

MÜNCHEN - Der Autobauer BMW hat im vergangenen Jahr erneut den schwachen Markt in China zu spüren bekommen und setzt sich auch für 2026 verhaltene Ziele. Allerdings geht das Management davon aus, dass sich die Situation rund um Zölle im transatlantischen Handel ab dem zweiten Halbjahr etwas entspannt. Die Nachfrage nach Autos soll jedenfalls stabil bleiben. Trotz eines leichten Gewinnrückgangs soll die im vergangenen Jahr deutlich gestutzte Dividende wieder etwas erhöht werden. Die Aktie fiel am Donnerstag.

ROUNDUP: Grenke verdient trotz vieler Insolvenzen mehr - Trendwende geschafft

BADEN-BADEN - Der Leasingspezialist Grenke hat im Jahr 2025 etwas mehr verdient als im Vorjahr - trotz einer anhaltend hohen Zahl von Zahlungsausfällen und Insolvenzfällen unter seinen Kunden. 2026 dürfte die Schadenquote zwar weiterhin hoch bleiben, doch rechnet sich das Management nochmals mehr Gewinn aus. Zentraler Fokus für die kommenden Jahre bleibe dabei Rentabilität, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Dabei setzt Grenke auch auf den jüngsten Umbau des Geschäfts. Die Aktie stieg nach den Nachrichten im frühen Handel an der SDax-Spitze um fast drei Prozent. Zuletzt betrug das Kursplus gut zwei Prozent. Experten sprachen von guten Zahlen.

ROUNDUP: Volkswagen will Rendite der Kernmarke VW Pkw 2026 verbessern

WOLFSBURG - Volkswagen will in diesem Jahr die Rendite seiner Kernmarke spürbar steigern. Die Umsatzrendite soll sich von zuletzt drei auf mehr als 4 Prozent erhöhen, kündigte die Kernmarke bei der Vorlage ihrer Bilanz für 2025 an. Im vergangenen Jahr hatte die Marke ihre Umsatzrendite nur um 0,1 Punkte verbessert, von 2,9 auf 3,0 Prozent. Von jedem Euro Umsatz blieben also 3 Cent Gewinn.

ROUNDUP: Chipzulieferer Siltronic streicht Dividende - Aktie unter Druck

MÜNCHEN - Der Chipzulieferer Siltronic streicht wegen eines Verlusts im vergangenen Jahr die Dividende. Das teilte das Münchner Unternehmen bei der Vorlage von detaillierten Geschäftszahlen mit. Für 2024 hatte das Unternehmen, an dem Wacker Chemie <DE000WCH888> etwas mehr als 30 Prozent hält, noch 20 Cent je Aktie als Gewinnbeteiligung ausgeschüttet.

