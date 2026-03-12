Elektro-Strategie gescheitert - Honda Motor warnt vor Milliardenverlust

Tokio, ⁠12. Mrz (Reuters) - Der japanische Autokonzern Honda Motor wirft seine Elektroauto-Pläne in den USA über den ‌Haufen und warnt vor einem Milliardenverlust im zu Ende gehenden ⁠Geschäftsjahr. ⁠Für 2025/26 erwartet der Konzern nun einen Verlust von 420 bis 690 Milliarden Yen (2,2 Milliarden bis 3,8 Milliarden Euro). ‌Bisher hatte Honda einen ‌Gewinn von 300 Milliarden Yen prognostiziert. Aufgrund der "Verlangsamung des Marktes ⁠für Elektrofahrzeuge in Nordamerika" gibt ‌das Unternehmen die ⁠Entwicklung und Markteinführung mehrerer Elektromodelle auf, die in den USA hätten hergestellt werden ‌sollen. Dieser ⁠Strategieschwenk werde über mehrere ⁠Geschäftsjahre hinweg bis zu 2,5 Billionen Yen kosten.

