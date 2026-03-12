EQS-AFR: Bayerische Landesbank: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Bayerische Landesbank / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Bayerische Landesbank: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

12.03.2026 / 13:15 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Bayerische Landesbank bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026

Ort:

https://www.bayernlb.de/internet/de/blb/resp/meta_7/ueber_uns_1/investor_relations_5/veroeffentlichungen_3/finanzberichte/finanzberichte_1.jsp

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026

Ort:

https://www.bayernlb.de/internet/de/blb/resp/meta_7/ueber_uns_1/investor_relations_5/veroeffentlichungen_3/finanzberichte/finanzberichte_1.jsp

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026

Ort:

https://www.bayernlb.com/internet/en/blb/resp/meta_6/about_us/investor_relations_7/veroeffentlichungen_1/finanzberichte_1/financial_reports.jsp

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Bayerische Landesbank
Brienner Straße 18
80333 München
Deutschland
Internet:www.bayernlb.de
