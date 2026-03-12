EQS-AFR: EDAG Engineering Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: EDAG Engineering Group AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

EDAG Engineering Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



12.03.2026 / 13:00 CET/CEST

Hiermit gibt die EDAG Engineering Group AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://ir.edag.com/publikationen-events#finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://ir.edag.com/en/publikationen-events#finanzberichte

Sprache: Deutsch Unternehmen: EDAG Engineering Group AG Schlossgasse 2 9320 Arbon Schweiz Internet: ir.edag.com

