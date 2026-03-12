EQS-AFR: EDAG Engineering Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Hiermit gibt die EDAG Engineering Group AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort:
https://ir.edag.com/publikationen-events#finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort:
https://ir.edag.com/en/publikationen-events#finanzberichte
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EDAG Engineering Group AG
|Schlossgasse 2
|9320 Arbon
|Schweiz
|Internet:
|ir.edag.com
