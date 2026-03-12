EQS-AFR: freenet AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: freenet AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hiermit gibt die freenet AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026

Ort:

https://www.freenet.ag/investor-relations/publikationen/downloads/index.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026

Ort:

https://www.freenet.ag/en/investor-relations/publications/downloads/index.html

freenet AG Hollerstraße 126 24782 Büdelsdorf Deutschland

