EQS-AFR: freenet AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

freenet AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

12.03.2026 / 13:03 CET/CEST
Hiermit gibt die freenet AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026

Ort:

https://www.freenet.ag/investor-relations/publikationen/downloads/index.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026

Ort:

https://www.freenet.ag/en/investor-relations/publications/downloads/index.html

Sprache:Deutsch
Unternehmen:freenet AG
Hollerstraße 126
24782 Büdelsdorf
Deutschland
Internet:www.freenet.ag
