EQS-AFR: Haier Smart Home Co.,Ltd.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

12.03.2026 / 08:00 CET/CEST
Hiermit gibt die Haier Smart Home Co.,Ltd. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort:
https://smart-home.haier.com/en/investor-relations/#financial-reports
Sprache:
|Deutsch
Unternehmen:
|Haier Smart Home Co.,Ltd.
|Haier Industrial Park, Laoshan District
|266101 Qingdao
|China
Internet:
|smart-home.haier.com
