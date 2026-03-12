EQS-AFR: Haier Smart Home Co.,Ltd.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Haier Smart Home Co.,Ltd. / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Haier Smart Home Co.,Ltd.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

12.03.2026 / 08:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Haier Smart Home Co.,Ltd. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://smart-home.haier.com/en/investor-relations/#financial-reports

12.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Haier Smart Home Co.,Ltd.
Haier Industrial Park, Laoshan District
266101 Qingdao
China
Internet:smart-home.haier.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2289848 12.03.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Haier Smart Home D

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel