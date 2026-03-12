EQS-AFR: HomeToGo SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HomeToGo SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

HomeToGo SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



12.03.2026 / 16:19 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die HomeToGo SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://ir.hometogo.de/de/investors/finanzpublikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://ir.hometogo.de/investors/financial-publications

12.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: HomeToGo SE 9 rue de Bitbourg L-1273 Luxemburg Luxemburg Internet: ir.hometogo.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2290656 12.03.2026 CET/CEST