EQS-AFR: HomeToGo SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

12.03.2026 / 16:19 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die HomeToGo SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://ir.hometogo.de/de/investors/finanzpublikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://ir.hometogo.de/investors/financial-publications

Sprache:Deutsch
Unternehmen:HomeToGo SE
9 rue de Bitbourg
L-1273 Luxemburg
Luxemburg
Internet:ir.hometogo.de
HomeToGo

