EQS-AFR: init innovation in traffic systems SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

12.03.2026 / 13:03 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die init innovation in traffic systems SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://www.initse.com/dede/investors/finanzberichte/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://www.initse.com/dede/investors/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://www.initse.com/ende/investors/financial-reports/

Sprache:Deutsch
Unternehmen:init innovation in traffic systems SE
Käppelestraße 4-10
76131 Karlsruhe
Deutschland
Internet:www.initse.com
