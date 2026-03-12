EQS-AFR: init innovation in traffic systems SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Hiermit gibt die init innovation in traffic systems SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort:
https://www.initse.com/dede/investors/finanzberichte/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort:
https://www.initse.com/dede/investors/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort:
https://www.initse.com/ende/investors/financial-reports/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|init innovation in traffic systems SE
|Käppelestraße 4-10
|76131 Karlsruhe
|Deutschland
|Internet:
|www.initse.com
