EQS-AFR: K+S Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Zahlungsberichten gemäß § 116 WpHG

K+S Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Zahlungsberichten gemäß § 116 WpHG
12.03.2026 / 18:15 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Zahlungsberichten gemäß § 116 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die K+S Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Zahlungsberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Zahlungsbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.06.2026
Ort:
https://www.kpluss.com/de-de/investor-relations/publikationen/geschaeftsbericht/index.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.06.2026
Ort:
https://www.kpluss.com/en-us/investor-relations/publications/annual-report/index.html
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|K+S Aktiengesellschaft
|Bertha-von-Suttner-Str. 7
|34131 Kassel
|Deutschland
|Internet:
|www.k-plus-s.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
