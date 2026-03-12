EQS-AFR: K+S Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Zahlungsberichten gemäß § 116 WpHG

EQS Group · Uhr
K+S Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Zahlungsberichten gemäß § 116 WpHG

12.03.2026 / 18:15 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Zahlungsberichten gemäß § 116 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die K+S Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Zahlungsberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Zahlungsbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.06.2026

Ort:

https://www.kpluss.com/de-de/investor-relations/publikationen/geschaeftsbericht/index.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.06.2026

Ort:

https://www.kpluss.com/en-us/investor-relations/publications/annual-report/index.html

Sprache:Deutsch
Unternehmen:K+S Aktiengesellschaft
Bertha-von-Suttner-Str. 7
34131 Kassel
Deutschland
Internet:www.k-plus-s.com
K+S

