EQS-AFR: OHB SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

OHB SE

OHB SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



12.03.2026 / 10:37 CET/CEST

Hiermit gibt die OHB SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://www.ohb.de/investor-relations/hauptversammlung

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://www.ohb.de/investor-relations/publikationen/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.ohb.de/en/investor-relations/publications/financial-reports

Sprache: Deutsch Unternehmen: OHB SE Manfred-Fuchs-Platz 2-4 28359 Bremen Deutschland Internet: www.ohb.de

