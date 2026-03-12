EQS-AFR: OHB SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
12.03.2026 / 10:37 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die OHB SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort:
https://www.ohb.de/investor-relations/hauptversammlung
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort:
https://www.ohb.de/investor-relations/publikationen/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort:
https://www.ohb.de/en/investor-relations/publications/financial-reports
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|OHB SE
|Manfred-Fuchs-Platz 2-4
|28359 Bremen
|Deutschland
|Internet:
|www.ohb.de
