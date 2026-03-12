EQS-AFR: OHB SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: OHB SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
OHB SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

12.03.2026 / 10:37 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die OHB SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://www.ohb.de/investor-relations/hauptversammlung

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://www.ohb.de/investor-relations/publikationen/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.ohb.de/en/investor-relations/publications/financial-reports

Sprache:Deutsch
Unternehmen:OHB SE
Manfred-Fuchs-Platz 2-4
28359 Bremen
Deutschland
Internet:www.ohb.de
OHB

