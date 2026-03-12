EQS-AFR: SGL CARBON SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Hiermit gibt die SGL CARBON SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort:
https://www.sglcarbon.com/investor-relations/publikationen-news-kennzahlen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort:
https://www.sglcarbon.com/en/investor-relations/publications-news-key-figures/
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
SGL CARBON SE
Söhnleinstraße 8
65201 Wiesbaden
Deutschland
Internet:
www.sglcarbon.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2290508 12.03.2026 CET/CEST
