EQS-AFR: Wacker Neuson SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Wacker Neuson SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
12.03.2026 / 13:49 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Wacker Neuson SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort:
https://wackerneusongroup.com/investor-relations#c658
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort:
https://wackerneusongroup.com/en/investor-relations#c5971
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort:
https://wackerneusongroup.com/investor-relations#c658
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort:
https://wackerneusongroup.com/en/investor-relations#c5971
