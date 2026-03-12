EQS-AFR: Wacker Neuson SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Wacker Neuson SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Wacker Neuson SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

12.03.2026 / 13:49 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Wacker Neuson SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://wackerneusongroup.com/investor-relations#c658

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://wackerneusongroup.com/en/investor-relations#c5971

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://wackerneusongroup.com/investor-relations#c658

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://wackerneusongroup.com/en/investor-relations#c5971

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Wacker Neuson SE
Preußenstr. 41
80809 München
Deutschland
Internet:www.wackerneusongroup.com
