EQS-DD: grenke AG: Dr. Sebastian Hirsch, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
12.03.2026 / 16:19 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Sebastian
|Nachname(n):
|Hirsch
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|grenke AG
b) LEI
|529900BHRYZ464GFD289
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A161N30
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|13,02 EUR
|13.020,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|13,02 EUR
|13.020,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|12.03.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|grenke AG
|Neuer Markt 2
|76532 Baden-Baden
|Deutschland
|Internet:
|www.grenke.de
