EQS-DD: grenke AG: Dr. Sebastian Hirsch, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.03.2026 / 16:19 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Sebastian
Nachname(n):Hirsch

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

grenke AG

b) LEI

529900BHRYZ464GFD289 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A161N30

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
13,02 EUR13.020,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
13,02 EUR13.020,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

12.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

Sprache:Deutsch
Unternehmen:grenke AG
Neuer Markt 2
76532 Baden-Baden
Deutschland
Internet:www.grenke.de
GRENKE

