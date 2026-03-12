EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Mari-Lizette Malherbe, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



12.03.2026 / 10:46 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Mari-Lizette Nachname(n): Malherbe

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

b) LEI

529900MUF4C20K50JS49

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0008430026

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 528,60 EUR 75.061,20 EUR 528,60 EUR 62.903,40 EUR 528,60 EUR 61.317,60 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 528,6000 EUR 199.282,2000 EUR

e) Datum des Geschäfts

11.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

103646 12.03.2026 CET/CEST