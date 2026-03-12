EQS-DD: Sartorius AG: Dr. Lothar Ewald Kappich, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
12.03.2026 / 09:33 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Lothar Ewald
|Nachname(n):
|Kappich
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|SARTORIUS AG
b) LEI
|529900EQV2DY4FOAMU38
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0007165607
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|178,40 EUR
|892,00 EUR
|176,80 EUR
|176,80 EUR
|178,40 EUR
|713,60 EUR
|178,40 EUR
|713,60 EUR
|178,40 EUR
|713,60 EUR
|178,40 EUR
|713,60 EUR
|178,40 EUR
|713,60 EUR
|178,40 EUR
|713,60 EUR
|178,40 EUR
|713,60 EUR
|178,40 EUR
|713,60 EUR
|179,00 EUR
|716,00 EUR
|179,00 EUR
|716,00 EUR
|180,00 EUR
|720,00 EUR
|180,00 EUR
|720,00 EUR
|180,00 EUR
|720,00 EUR
|180,00 EUR
|720,00 EUR
|180,00 EUR
|720,00 EUR
|180,00 EUR
|720,00 EUR
|180,00 EUR
|720,00 EUR
|180,00 EUR
|720,00 EUR
|180,00 EUR
|720,00 EUR
|180,00 EUR
|720,00 EUR
|180,00 EUR
|720,00 EUR
|180,00 EUR
|720,00 EUR
|180,00 EUR
|720,00 EUR
|180,00 EUR
|720,00 EUR
|180,00 EUR
|720,00 EUR
|180,00 EUR
|720,00 EUR
|180,00 EUR
|720,00 EUR
|180,00 EUR
|720,00 EUR
|180,00 EUR
|720,00 EUR
|180,00 EUR
|720,00 EUR
|180,00 EUR
|7.200,00 EUR
|180,00 EUR
|5.760,00 EUR
|180,00 EUR
|5.940,00 EUR
|180,00 EUR
|30.420,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|179,8240 EUR
|71.929,6000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|10.03.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
12.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SARTORIUS AG
|Otto-Brenner-Straße 20
|37079 Göttingen
|Deutschland
|Internet:
|www.sartorius.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
103640 12.03.2026 CET/CEST
