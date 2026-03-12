EQS-DD: Sartorius AG: Dr. Lothar Ewald Kappich, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.03.2026 / 09:33 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Lothar Ewald
Nachname(n):Kappich

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

SARTORIUS AG

b) LEI

529900EQV2DY4FOAMU38 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0007165607

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
178,40 EUR892,00 EUR
176,80 EUR176,80 EUR
178,40 EUR713,60 EUR
178,40 EUR713,60 EUR
178,40 EUR713,60 EUR
178,40 EUR713,60 EUR
178,40 EUR713,60 EUR
178,40 EUR713,60 EUR
178,40 EUR713,60 EUR
178,40 EUR713,60 EUR
179,00 EUR716,00 EUR
179,00 EUR716,00 EUR
180,00 EUR720,00 EUR
180,00 EUR720,00 EUR
180,00 EUR720,00 EUR
180,00 EUR720,00 EUR
180,00 EUR720,00 EUR
180,00 EUR720,00 EUR
180,00 EUR720,00 EUR
180,00 EUR720,00 EUR
180,00 EUR720,00 EUR
180,00 EUR720,00 EUR
180,00 EUR720,00 EUR
180,00 EUR720,00 EUR
180,00 EUR720,00 EUR
180,00 EUR720,00 EUR
180,00 EUR720,00 EUR
180,00 EUR720,00 EUR
180,00 EUR720,00 EUR
180,00 EUR720,00 EUR
180,00 EUR720,00 EUR
180,00 EUR720,00 EUR
180,00 EUR7.200,00 EUR
180,00 EUR5.760,00 EUR
180,00 EUR5.940,00 EUR
180,00 EUR30.420,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
179,8240 EUR71.929,6000 EUR

e) Datum des Geschäfts

10.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SARTORIUS AG
Otto-Brenner-Straße 20
37079 Göttingen
Deutschland
Internet:www.sartorius.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

103640 12.03.2026 CET/CEST

