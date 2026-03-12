EQS-HV: Logwin AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 15.04.2026 in Luxemburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung 2026 der Logwin AG 1. Vorlage des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das am 31. Dezember 2025 beendete Geschäftsjahr 2. Vorlage der Berichte des Verwaltungsrats für das am 31. Dezember 2025 beendete Geschäftsjahr 3. Vorlage des Berichts des Abschlussprüfers ( Réviseur d’entreprises agréé ) für das am 31. Dezember 2025 beendete Geschäftsjahr 4. Genehmigung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das am 31. Dezember 2025 beendete Geschäftsjahr sowie der Berichte des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers 5. Verwendung des Ergebnisses der Logwin AG für das am 31. Dezember 2025 beendete Geschäftsjahr 6. Einstellung in die Gewinnrücklage 7. Ausschüttung an die Aktionäre 8. Vorlage des Vergütungsberichts der Logwin AG für das am 31. Dezember 2025 beendete Geschäftsjahr 9. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für die Ausübung ihrer Mandate während des am 31. Dezember 2025 beendeten Geschäftsjahres 10. Bestellung von Verwaltungsratsmitgliedern 11. Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 12. Vergütung der nicht exekutiven Verwaltungsratsmitglieder Anwesenheits- und Mehrheitsbedingungen Bei der ordentlichen Hauptversammlung ist keine Anwesenheitsmehrheit erforderlich. Die Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung werden mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Grundkapital, Stimm- und sonstige Rechte Zum Zeitpunkt der Einberufung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 131.300.000 EUR und ist eingeteilt in 2.879.215 Namensaktien. Aktionäre, die mindestens fünf Prozent (5%) des gezeichneten Aktienkapitals halten, können nach dem Luxemburgischen Gesetz vom 24. Mai 2011 über die Ausübung verschiedener Aktionärsrechte in Hauptversammlungen börsennotierter Gesellschaften („Gesetz über Aktionärsrechte“) die Aufnahme eines oder mehrerer Punkte auf die Tagesordnung der Hauptversammlung verlangen und haben das Recht, Beschlussvorschläge bezüglich der Tagesordnungspunkte der Hauptversammlung einzureichen. Ein entsprechender schriftlicher Antrag muss der Gesellschaft, zusammen mit einer Begründung oder mit einem Beschlussvorschlag, auf postalischem oder auf elektronischem Weg an folgende Adresse mitgeteilt werden: Logwin AG

Der Antrag hat die Adressdetails des Absenders zur Bestätigung des Eingangs des Verlangens bei der Gesellschaft zu beinhalten. Das entsprechende Verlangen hat der Gesellschaft spätestens am 24. März 2026 zuzugehen. Teilnahmebedingungen Gemäß dem vorgenannten Gesetz über Aktionärsrechte dürfen nur Aktionäre an der Hauptversammlung teilnehmen und abstimmen, die mit Ablauf des 01. April 2026 (24:00 Uhr MESZ) („Luxemburgischer Stichtag“) Aktionäre der Gesellschaft sind. Etwaige Änderungen hinsichtlich ihres Aktienbesitzes nach dem Luxemburgischen Stichtag werden bei der Bestimmung der Teilnahme- und/oder Stimmberechtigung bei der Hauptversammlung nicht berücksichtigt. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der jeweiligen Hauptversammlung in Textform in deutscher, englischer oder französischer Sprache angemeldet und gegebenenfalls der Gesellschaft die Berechtigung zur Teilnahme nachgewiesen haben. Im Interesse der Aktionäre und im Einklang mit der Satzung wurde der Zeitpunkt, bis zu dem ein Einreichen der Anmeldung zur Teilnahme an der Hauptversammlung möglich ist, über den Luxemburgischen Stichtag hinaus verlängert. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der nachfolgenden Adresse demnach bis spätestens am 08. April 2026 zugehen: Logwin AG

Der Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts erfolgt durch Eintrag in das Aktienregister. Es ist der Satzung der Gesellschaft entsprechend die Verpflichtung jedes Aktionärs der Gesellschaft, seine ordnungsgemäße Eintragung in das Aktionärsregister sicherzustellen. Falls eine Bank oder anderes Unternehmen, das als Depotstelle tätig ist, im Aktienregister eingetragen ist, muss diese, falls dies noch nicht erfolgt ist, schriftlich bestätigen, dass die jeweiligen Aktien zu ihrem eigenen Vermögen, und nicht zu dem eines ihrer Kunden gehört. Falls diese Bestätigung nicht gegeben wird, kann die Gesellschaft die Ausübung der Rechte an diesen Aktien aussetzen, bis ihr bestätigt wird, dass der oder die rechtmäßige(n) Inhaber der Aktien im Aktienregister eingetragen ist, beziehungsweise sind. Diese Bestätigung muss der Gesellschaft unter der obenstehenden Adresse ebenfalls spätestens bis zum 08. April 2026 zugehen. Vollmachtserteilung Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Zu diesem Zweck müssen diese Aktionäre sich, wie in den Teilnahmebedingungen beschrieben, bis zum 08. April 2026 anmelden. Bevollmächtigte werden unter Vorlage der Eintrittskarte und einer rechtmäßig erteilten Vollmacht zur Teilnahme an der Hauptversammlung zugelassen. Stimmrechtsvertreter Die Logwin AG möchte den Aktionären die Wahrnehmung ihrer Rechte erleichtern und bietet an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern Vollmacht und Weisung erteilen möchten, können hierzu das der Eintrittskarte zu der Hauptversammlung beiliegende Formular zur Erteilung der Vollmacht und Weisungen zu den abstimmungsfähigen Punkten der Tagesordnung verwenden. Zu diesem Zweck müssen diese Aktionäre sich, wie in den Teilnahmebedingungen beschrieben, bis zum 08. April 2026 anmelden. Mit der Eintrittskarte erhalten die Aktionäre ein Formular. Das ausgefüllte und unterschriebene Formular muss spätestens am Dienstag, 14. April 2026, an folgender Anschrift auf postalischem oder elektronischem Weg eingehen: Logwin AG

Vollmachten sind schriftlich zu erteilen. Falls die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist eine solche Vollmacht ungültig. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Aktionäre, die sich hinsichtlich der Teilnahme und Ausübung ihres Stimmrechts von einem anderen Bevollmächtigten als den weisungsgebundenen Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft vertreten lassen möchten, finden für die Erteilung einer Vollmacht der Eintrittskarte beiliegend ein Formular, welches den Aktionären nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird. Hinweis zu den Unterlagen der Hauptversammlung Der vollständige und ungekürzte Text der nachfolgenden Unterlagen der Hauptversammlung sind auf Nachfrage an folgender Anschrift auf postalischem oder elektronischem Weg erhältlich: - Einladung zur Hauptversammlung - Beschlussvorlage - Geschäftsordnung für Hauptversammlungen der Aktionäre - Jahresabschluss und Konzernabschluss für das am 31. Dezember 2025 beendete Geschäftsjahr - Berichte des Verwaltungsrats für das am 31. Dezember 2025 beendete Geschäftsjahr - Bericht des Abschlussprüfers (Réviseur d’entreprises agréé) für das am 31. Dezember 2025 beendete Geschäftsjahr - Vergütungsbericht für das am 31. Dezember 2025 beendete Geschäftsjahr - Datenschutzerklärung der Aktionäre Logwin AG

Des Weiteren stellt die Gesellschaft ihren Aktionären während eines ununterbrochenen Zeitraums, ab dem Tag dieser Einladung bis zum Tag der Hauptversammlung (einschließlich) die oben genannten Unterlagen (ausgenommen Eintrittskarte) auf ihrer Internetseite www.logwin-logistics.com

zur Verfügung. Hinweis zur Information über die Hauptversammlung Informationen bezüglich der Hauptversammlung können auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.logwin-logistics.com abgerufen werden. Anfragen zu den Dokumenten richten Sie bitte an: Logwin AG

Luxemburg, 12. März 2026 Logwin AG



Der Verwaltungsrat

