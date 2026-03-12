EQS-News: ALBIS Leasing AG: Prof. Dr. Marco Barenkamp in den Aufsichtsrat bestellt

EQS-News: ALBIS Leasing AG / Schlagwort(e): Personalie

Hamburg, 12. März 2026. Die ALBIS Leasing AG (im Folgenden „ALBIS“, ISIN: DE0006569403, WKN: 656940, www.albis-leasing.de) verstärkt ihren Aufsichtsrat mit Prof. Dr. Marco Barenkamp. Damit konnte ein ausgewiesener Experte in den Bereichen Digitalisierung und Künstliche Intelligenz für die Gesellschaft gewonnen werden. Die Bestellung erfolgte auf Antragsstellung des Aufsichtsrats der ALBIS mit Beschluss des Amtsgerichts Hamburg vom 5. März 2026.

Mit der Bestellung von Prof. Dr. Marco Barenkamp komplettiert die ALBIS ihren Aufsichtsrat nun wieder auf die satzungsgemäße Anzahl von vier Mitgliedern. Nach dem plötzlichen und unerwarteten Tod des Aufsichtsratsvorsitzenden Christoph F. Buchbender im Oktober 2025 bestand der Aufsichtsrat der ALBIS in den vergangenen Monaten aus lediglich drei Mitgliedern. Bereits im November 2025 wurde Dr. Kerstin Steidte-Schmitt in einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung zur neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Die Rolle des Stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden übernahm seitdem Prof. Dr. Jens Poll. Als drittes Mitglied gehörte unverändert Martin von Hirschhausen dem Gremium weiter an. Damit war die ALBIS auch in den Folgemonaten nach dem Ausscheiden von Christoph F. Buchbender voll handlungs- und beschlussfähig. Zugleich befasste sie sich mit der Nachbesetzung des vakanten Aufsichtsratspostens, um die fachliche Kompetenz des Gremiums weiter zu stärken und dauerhaft zu sichern.

Prof. Dr. Marco Barenkamp wurde nach eingehender Prüfung seiner persönlichen und fachlichen Eignung ausgewählt. Er verfügt über hohe Expertise und langjährige Erfahrung in den Bereichen IT, digitale Transformation und Künstliche Intelligenz. Seit 2006 ist Prof. Dr. Marco Barenkamp in verschiedenen Vorstands-, Aufsichts- und Beiratspositionen tätig. Zudem ist er Honorarprofessor für Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Osnabrück.

„Wir freuen uns sehr, Prof. Dr. Marco Barenkamp im Aufsichtsrat der ALBIS begrüßen zu dürfen. Er ist ein Experte in vielen Themenfeldern, die für die ALBIS von hoher Bedeutung sind. Zugleich ist er ein erfahrener Unternehmer, der mit seinem Rat die Brücke zwischen technologischen Möglichkeiten und Wertschöpfung schlagen kann. Damit ist Prof. Dr. Marco Barenkamp aus Sicht des Aufsichtsrats eine hervorragende Ergänzung für unser Gremium. Ich bin mir sicher, dass er die künftige Entwicklung der ALBIS mit wertvollen Impulsen unterstützen wird“, erläutert Dr. Kerstin Steidte-Schmitt, Vorsitzende des Aufsichtsrats der ALBIS.

Prof. Dr. Marco Barenkamp zu seiner neuen Rolle im Aufsichtsrat: „Ich bedanke mich für das Vertrauen in meine Person. Die ALBIS ist schon lange erfolgreich am Leasingmarkt tätig und auch für die Zukunft sehr gut aufgestellt. Ich freue mich darauf, das Unternehmen auf seinem weiteren Weg aktiv zu begleiten und gemeinsam mit Aufsichtsrat und Vorstand die Entwicklung der ALBIS mitzuprägen.“

„Die Perspektive aus IT, Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz wird für unser Geschäftsmodell zunehmend wichtiger – daher freue ich mich sehr, dass wir Prof. Dr. Barenkamp als Aufsichtsrat für die ALBIS gewinnen konnten“, ergänzt Sascha Lerchl, Vorstand der ALBIS.

Der Aufsichtsrat der ALBIS beabsichtigt, Prof. Dr. Marco Barenkamp in der kommenden ordentlichen Hauptversammlung am 2. Juli 2026 den Aktionären zur Wahl vorzuschlagen.

Die ALBIS Leasing Gruppe ist seit 40 Jahren erfolgreich am Leasingmarkt tätig. Der in Hamburg ansässige Konzern ist banken- und herstellerunabhängig und unterstützt deutschlandweit Kleinunternehmer und Mittelständler bei den Finanzierungen ihrer Geschäftsvorhaben. Für Händler und Hersteller ist ALBIS ein kompetenter und zuverlässiger Partner bei der Absatzfinanzierung. Rund 95 Mitarbeitende beraten und betreuen Unternehmen verschiedener Branchen zu Leasing, Mietkauf und E-Commerce-Lösungen. Im Laufe der Jahre hat ALBIS zu zahlreichen Neuerungen in der Leasingbranche beigetragen, u.a. mit dem ausgezeichneten ALBIS Leasing Portal zur digitalen Abwicklung von Leasinggeschäften.

