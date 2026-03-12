EQS-News: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ GIBT DR. ANNE-MARIE IMAFIDON ALS PREISTRÄGERIN DES POWER OF RADIANCE AWARDS 2026 BEKANNT

EQS-News: Clé de Peau Beauté / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

CLÉ DE PEAU BEAUTÉ GIBT DR. ANNE-MARIE IMAFIDON ALS PREISTRÄGERIN DES POWER OF RADIANCE AWARDS 2026 BEKANNT



12.03.2026 / 07:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Anerkennung für eine globale Fürsprecherin, die Mädchen durch STEAM-Bildung stärkt und ihr Potenzial fördert, um ihnen eine strahlendere Zukunft zu ermöglichen.

TOKIO, 12. März 2026 /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté freut sich, Dr. Anne-Marie Imafidon, CEO und Mitbegründerin von Stemettes, als Preisträgerin des „The Power of Radiance Awards 2026" bekannt zu geben. Der Preis, der nun bereits zum achten Mal verliehen wird, würdigt Frauen, deren Engagement, Führungsstärke und Leistungen die Bildung von Mädchen gefördert und Chancen für künftige Generationen eröffnet haben. Diese Initiative spiegelt das langfristige Engagement von Clé de Peau Beauté für die Förderung der Bildung von Mädchen wider, die als eine der wirksamsten Kräfte für die Entfaltung von Potenzialen und die Schaffung einer strahlenderen Zukunft für Gemeinschaften auf der ganzen Welt anerkannt ist.

Dr. Imafidon wird weltweit für ihr Engagement zur Veränderung der STEAM-Landschaft für Mädchen und nicht-binäre Menschen anerkannt. Mit Stemettes hat sie ein inspirierendes und inklusives Ökosystem geschaffen, das junge Menschen in reale STEAM-Umgebungen einführt, von praktischen Hackathons und branchenbezogenen Zertifizierungsakademien bis hin zu Mentoring-Kreisen und Begegnungen mit Vorbildern. Ihr Ansatz konzentriert sich auf Freude, Sichtbarkeit und Zugehörigkeit und stellt sicher, dass jeder junge Mensch einen Platz für sich in Bereichen finden kann, in denen Frauen und nicht-binäre Menschen nach wie vor unterrepräsentiert sind. Mehr als 70.000[1] junge Menschen haben weltweit an Stemettes-Programmen teilgenommen, wobei viele diese Erfahrung als Wendepunkt für ihr Selbstvertrauen und ihre Ziele bezeichnen.

„Mädchen verdienen die Chance, nicht nur zu lernen, sondern auch zu führen", sagte Dr. Imafidon. „Wenn sie den Raum bekommen, neugierig und kreativ zu sein und ganz sie selbst zu sein, sehen wir, wie außergewöhnliche Dinge geschehen. Es ist ein Privileg, diese nächste Generation dabei zu unterstützen, ihre Kraft zu entdecken, und ich bin Clé de Peau Beauté dankbar, dass sie die Bedeutung der Schaffung dieser Möglichkeiten erkannt hat."

Dr. Imafidon wurde als Tochter nigerianischer Eltern in London geboren und zeigte schon in jungen Jahren außergewöhnliche akademische Fähigkeiten. Mit zehn Jahren bestand sie ihre ersten GCSE-Prüfungen. Anschließend erwarb sie einen Master-Abschluss in Mathematik und Informatik an der Universität Oxford und wurde damit eine der jüngsten Frauen, die jemals diesen Abschluss erworben haben. Da sie die Hindernisse erkannte, denen Mädchen und nicht-binäre Menschen in technischen Bereichen gegenüberstehen, gründete sie 2013 Stemettes mit, um ihnen praktische STEAM-Erfahrungen, Mentoring und eine unterstützende Gemeinschaft zu bieten. Heute ist sie eine führende Stimme, die die Erzählung darüber, wer zu STEAM gehört, neu gestaltet: offen, zukunftsorientiert und engagiert, junge Menschen zu ermutigen, sich eine Zukunft jenseits traditioneller Grenzen vorzustellen.

Dr. Imafidons Arbeit spiegelt die Philosophie der The Power of Radiance Awards wider: Bildung ist der Schlüssel, um die innere Ausstrahlung jedes Mädchens zu entfalten und ihr zu ermöglichen, eine bessere Zukunft für sich selbst und ihre Gemeinschaft zu gestalten.

„Der ‚The Power of Radiance Award' ehrt Frauen, die durch ihren Beitrag zur Stärkung von Mädchen in STEAM-Bereichen anderen den Weg weisen, und Dr. Anne-Marie Imafidon ist ein außergewöhnliches Beispiel für diesen Geist", sagte Naomi Kawanishi, Global Brand President von Clé de Peau Beauté. „Ihre Arbeit mit Stemettes verändert die Sichtweise junger Menschen auf ihre eigenen Möglichkeiten. Ihr Selbstvertrauen, ihre Klarheit und ihr Engagement inspirieren uns, das grenzenlose Potenzial jedes Mädchens weiterhin zu fördern. Es ist uns eine große Ehre, ihren Einfluss zu würdigen und ihre fortwährenden Bemühungen um eine strahlendere Zukunft für alle anzuerkennen."

Die Power of Radiance Awards sind Teil des globalen Engagements von Clé de Peau Beauté, Bildung als transformative Kraft zu fördern. Im Mittelpunkt dieser Mission steht The Serum, das ikonische Erstpflegeprodukt der Marke, das entwickelt wurde, um die Hautintelligenz – die angeborene Fähigkeit der Haut, zwischen positiven und negativen Reizen zu unterscheiden – zu wecken und gleichzeitig die Quelle der Vitalität und Ausstrahlung zu aktivieren.

Ausgehend von der Überzeugung, dass bedeutende Veränderungen mit einem ersten Schritt beginnen, hat Clé de Peau Beauté The Serum für diese Initiative ausgewählt und einen Teil seines Umsatzes für die Förderung dieser Mission bereitgestellt.

Jedes Jahr ehrt der Award eine inspirierende Frau, deren Arbeit durch Bildung, Mentoring und die Stärkung von Gemeinschaften einen bedeutenden und messbaren Einfluss auf Mädchen hatte. Dr. Imafidon reiht sich in die Liste der bisherigen Preisträgerinnen ein, deren Führungsstärke weiterhin die Wege für Mädchen auf der ganzen Welt ebnet.

Mit dem Award 2026 wird Clé de Peau Beauté Dr. Imafidon und Stemettes dabei unterstützen, Programme auszuweiten, die jungen Menschen Zugang zu bereichernden STEAM-Lernmöglichkeiten, Erfahrungsworkshops und angeleitetem Mentoring bieten und so Neugier, Selbstvertrauen und Widerstandsfähigkeit fördern, die den Weg zu einer strahlenden Zukunft ebnen.

Informationen zu Dr. Anne-Marie Imafidon

Dr. Anne-Marie Imafidon MBE ist eine bahnbrechende Informatikerin, Mathematikerin und Sozialunternehmerin. Sie ist CEO und Mitbegründerin von Stemettes, einer preisgekrönten sozialen Initiative, die sich der Inspiration und Unterstützung von Mädchen und nicht-binären Menschen im MINT-Bereich widmet. Sie ist weltweit für ihr Engagement für Vielfalt und gleichberechtigten Zugang zu Chancen bekannt und tritt häufig als Rednerin, Autorin und Beraterin für große Organisationen auf. Dr. Imafidon ist für ihre mutige, motivierende Sichtweise bekannt und ermutigt Mädchen, eine Zukunft jenseits traditioneller Grenzen anzustreben und ihr Potenzial mit Selbstvertrauen zu nutzen. Für ihre Verdienste um junge Frauen und den STEAM-Bereich wurde sie zum Member of the Order of the British Empire (MBE) ernannt.

Informationen zu Stemettes

Stemettes wurde 2013 gegründet und ist ein in Großbritannien ansässiges Sozialunternehmen, das Mädchen und nicht-binären Menschen durch Akademien, Mentoring, Workshops und Veranstaltungen kostenlosen, praxisorientierten Zugang zu STEAM bietet. Mit dem Ziel, ihnen zu ermöglichen, sich selbst in STEAM-Berufen zu sehen, kombiniert Stemettes praktisches Lernen mit unterstützenden Vorbildern und Möglichkeiten, Kontakte zur Industrie zu knüpfen. Bis heute hat die Organisation mehr als 70.000[1] junge Menschen erreicht.

Informationen zu Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, die globale Luxusmarke für Hautpflege und Make-up von Shiseido Co., Ltd., wurde 1982 als ultimativer Ausdruck von Eleganz und Wissenschaft gegründet. Clé de Peau Beauté bedeutet „der Schlüssel zur Schönheit der Haut". Geleitet von einer exquisiten japanischen Ästhetik und Intelligenz, verbindet die Marke modernste Wissenschaft mit Modernität und Zauber. Clé de Peau Beauté ist in 27 Ländern und Regionen weltweit erhältlich und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Ausstrahlung jeder Frau zu entfalten.

Clé de Peau Beauté Offizielle Website: https://www.cledepeau-beaute.com/global/powerofradiance-2026.html

Clé de Peau Beauté Official Instagram: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2929048/Forbes_AMI_171125_9563_2nd_retouch.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2929049/Forbes_AMI_171125_9684_award_enchanced.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1740205/5852941/cpb_logo_set_bold_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cle-de-peau-beaute-gibt-dr-anne-marie-imafidon-als-preistragerin-des-power-of-radiance-awards-2026-bekannt-302709261.html