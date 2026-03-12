EQS-News: Focus Graphite treibt Infrastrukturplanung für das Lac-Knife-Projekt voran; Vorstandsvorsitzender wandelt Darlehen über 500.000 US-Dollar in Eigenkapital um

EQS-News: Focus Graphite Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Ottawa, Ontario--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 12. März 2026) - Focus Graphite Inc.(TSXV: FMS) (OTCQB: FCSMF) (FSE: FKC0) ("Focus" oder das "Unternehmen"), ein kanadischer Entwickler hochgradiger Flockengraphitlagerstätten und fortschrittlicher Graphitmaterialien für Batterie-, Verteidigungs- und Industrieanwendungen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Norda-Stelo ("Norda") beauftragt hat, ein führendes kanadisches Ingenieurunternehmen mit Spezialisierung auf Infrastrukturdesign, Verkehrstechnik und Energiesysteme, um eine Korridorauswahl sowie eine vorläufige Bewertung von Straßen- und Strominfrastrukturoptionen für sein Graphit projekt Lac Knife ("Lac Knife" oder das "Projekt") in Québec durchzuführen.

Norda, früher bekannt als Groupe-Conseil Roche, verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Infrastrukturentwicklung in Québec, einschließlich Projekten im Zusammenhang mit dem Highway-389-Korridor. Die Arbeiten werden vom Büro von Norda in Saguenay-Chicoutimi koordiniert und unter der Aufsicht und Leitung von IOS Geosciences Inc. ("IOS") durchgeführt, dem geologischen Berater und Generalauftragnehmer des Unternehmens für das Projekt.

Der Auftrag umfasst die Identifizierung und Empfehlung optimaler Korridore für eine neue ganzjährig befahrbare Zufahrtsstraße, die den Projektstandort mit dem kürzlich modernisierten Abschnitt des Highway 389 in Québec verbinden soll. Dieser befindet sich derzeit wenige Kilometer nördlich des Projekts im Ausbau im Rahmen der nordquébecischen Infrastrukturstrategie. Der Auftrag beinhaltet außerdem die Bewertung eines optimalen Korridors für den Bau einer privaten Stromleitungsverbindung.

Die Studie umfasst:

Auswahl eines endgültigen Korridors für eine ganzjährig befahrbare Schotterstraße von etwa 6 bis 10 Kilometern Länge

Vorläufige geotechnische, hydrologische und umweltbezogene Planungen

Konzeptionelle Planung einer etwa 30 Kilometer langen privaten 35,5-Kilovolt-Stromleitung

Bewertung möglicher Netzanschlüsse an die Umspannwerke Normand oder Bloom Lake von Hydro-Québec

Die Ergebnisse der technischen Bewertung werden bis Ende Mai 2026 erwartet und sollen Umwelt-Basisuntersuchungen sowie geotechnische Arbeiten während der Feldsaison im Sommer 2026 ermöglichen. Ein dauerhafter Zugang zum Standort sowie eine zuverlässige Stromversorgung werden für die nächsten Entwicklungsphasen des Projekts entscheidend sein, einschließlich des möglichen Baus und Betriebs einer Pilotanlage zur Verarbeitung.

"Die Infrastruktur ist von grundlegender Bedeutung für die langfristige Entwicklung von Lac Knife. Während wir das Projekt in Richtung zukünftiger Genehmigungs- und Entwicklungsaktivitäten vorantreiben, stärkt der Aufbau eines zuverlässigen Straßen- und Stromzugangs unseren logistischen Vorteil und unterstreicht das Potenzial des Projekts, hochgradigen Graphit für nordamerikanische und internationale Lieferketten in den Bereichen Batterien, Verteidigung und fortschrittliche Materialien bereitzustellen," sagte Dean Hanisch, Chief Executive Officer von Focus Graphite.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die laufende Modernisierung des Highway-389-Korridors in Québec einen bedeutenden Infrastrukturkatalysator für das Projekt darstellt. Zwar ist Lac Knife derzeit über bestehende, nicht instand gehaltene Schotterstraßen und Wege, einschließlich der historischen Comstock-Mazarin-Route, mit Fahrzeugen erreichbar, doch sind diese nicht für großflächige, ganzjährige Industrieaktivitäten ausgelegt und können insbesondere im Winter schwer zugänglich sein.

Eine dauerhafte Zufahrtsstraße zum modernisierten Highway-389-Korridor würde ganzjährige Transportmöglichkeiten für Personal und Ausrüstung, verbesserte Logistik für den Minenbau, eine sicherere und zuverlässigere Mobilität der Belegschaft sowie einen effizienten Transport von Graphitkonzentrat zu nachgelagerten Verarbeitungsanlagen und internationalen Märkten ermöglichen.

Der Highway 389 wird derzeit im Rahmen des Route-389-Modernisierungsprogramms ausgebaut, das vom Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) geleitet und von der Société du Plan Nord unterstützt wird. Der Québec Infrastructure Plan 2025-2035 führt das Projekt als eine der wichtigsten Infrastrukturinvestitionen im Norden der Provinz, mit rund 493 Millionen Dollar für den Ausbau zwischen Fire Lake und Fermont, wobei die Bauarbeiten im Laufe des kommenden Jahrzehnts fortgesetzt werden sollen.

Der Korridor bildet eine wichtige Transportverbindung in der Bergbauregion Côte-Nord und Labrador Trough in Québec und verbindet Rohstoffprojekte mit industrieller Infrastruktur sowie dem Tiefseehafen von Baie-Comeau, etwa 520 Kilometer südlich von Lac Knife.

Das Unternehmen hat Anträge auf Förderprogramme der Bundes- und Provinzregierung im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Straßen- und Strominfrastruktur gestellt und wartet derzeit auf entsprechende Entscheidungen. Focus ist der Ansicht, dass der Arbeitsumfang mit staatlichen Prioritäten im Bereich kritischer Mineralien, Infrastrukturentwicklung im Norden, sicherer Lieferketten für Batterien, Verteidigung und fortschrittliche Materialien sowie regionaler wirtschaftlicher Entwicklung übereinstimmt.

Vorstandsvorsitzender wandelt Teil eines Darlehens in Eigenkapital um

Das Unternehmen freut sich außerdem bekannt zu geben, dass Vorstandsvorsitzender Jeff York die Umwandlung eines Teils seines langfristigen Darlehens an das Unternehmen in Eigenkapital eingeleitet hat, was sein fortgesetztes Engagement für Focus Graphite unterstreicht.

Im Laufe der Jahre hat Herr York über seine Holdinggesellschaft JJJY Holdings Inc. dem Unternehmen private Finanzierungen in Höhe von 1.335.000 C$ zur Verfügung gestellt.

Im Rahmen dieser fortgesetzten Unterstützung hat Herr York nun beschlossen, 500.000 C$ dieses Darlehens in 1.388.889 Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 0,36 C$ je Aktie umzuwandeln.

Die Schulden-in-Aktien-Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Réjean Girard, P.Geo. (QC), Präsident von IOS Geosciences Inc., einem Berater des Unternehmens, geprüft und genehmigt. Er gilt als Qualified Person gemäß National Instrument NI-43-101.

Über Focus Graphite Advanced Materials Inc.

Focus Graphite Advanced Materials gestaltet die Zukunft kritischer Rohstoffe neu - mit zwei zu 100 % unternehmenseigenen Graphitprojekten von Weltklasse und innovativen Batterietechnologien. Unser Vorzeigeprojekt Lac Knife zählt zu den am weitesten fortgeschrittenen hochreinen Graphitlagerstätten Nordamerikas und verfügt über eine vollständig abgeschlossene Machbarkeitsstudie. Lac Knife ist positioniert, ein bedeutender Lieferant für die Batterie-, Verteidigungs- und fortschrittlichen Werkstoffindustrien zu werden.

Unser Projekt Lac Tétépisca stärkt das Portfolio zusätzlich und besitzt das Potenzial, eine der größten sowie hochgradigsten Graphitlagerstätten Nordamerikas zu werden. Focus geht über den reinen Bergbau hinaus - wir entwickeln umweltverträgliche Verarbeitungsverfahren und innovative Batterietechnologien, darunter unseren patentangemeldeten, siliziumangereicherten sphäroidisierten Graphit zur Verbesserung von Batterieleistung und Effizienz.

Unser Innovationsanspruch ermöglicht eine chemikalienfreie, umweltfreundliche Lieferkette von der Mine bis zum Markt. Zusammenarbeit steht im Zentrum unserer Vision. Wir kooperieren aktiv mit Industriepartnern, Forschungseinrichtungen und Regierungsstellen, um die Kommerzialisierung von Graphitmaterialien der nächsten Generation zu beschleunigen. Als nordamerikanisches Unternehmen engagieren wir uns für den Aufbau einer resilienten, lokal gesicherten Versorgung mit kritischen Rohstoffen - zur Verringerung der Abhängigkeit von ausländisch kontrollierten Märkten und zur Unterstützung der globalen Energiewende.

Weitere Informationen zu Focus Graphite Inc. finden Sie unter: http://www.focusgraphite.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/focus-graphite/

X: https://x.com/focusgraphite

Investorenkontakt:

Dean Hanisch

Geschäftsführer (CEO), Focus Graphite Inc.

dhanisch@focusgraphite.com

+1 (613) 612-6060

Jason Latkowcer

Vizepräsident Unternehmensentwicklung

jlatkowcer@focusgraphite.com

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "prognostiziert", "geschätzt" sowie ähnliche Ausdrücke und Aussagen zu Sachverhalten, die keine historischen Tatsachen darstellen, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den derzeitigen Annahmen oder Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse.

Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf unter anderem den Umfang, den Zeitplan und den Abschluss der Bewertung der Straßen- und Strominfrastruktur für das Lac-Knife-Projekt; die Identifizierung und Auswahl potenzieller Korridore für eine ganzjährig befahrbare Zufahrtsstraße sowie eine private Stromleitungsverbindung zum Projekt; die erwartete Fertigstellung der technischen Bewertung sowie die Durchführung von Umweltbasisstudien und geotechnischen Untersuchungen; die mögliche Entwicklung eines dauerhaften Standortzugangs und einer elektrischen Infrastruktur; den möglichen Bau und Betrieb einer Pilotverarbeitungsanlage; die erwarteten Vorteile der Modernisierung des Highway-389-Korridors in Québec für das Projekt; die Anträge des Unternehmens auf Infrastrukturförderprogramme auf Bundes- und Provinzebene; den Fortschritt und die zukünftige Entwicklung des Lac-Knife-Projekts; sowie den Abschluss der Schulden-in-Aktien-Transaktion, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit Marktbedingungen, behördlichen Genehmigungen, Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der Fähigkeit, ausreichende Finanzmittel zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu beschaffen, operative Risiken im Zusammenhang mit der Exploration und Entwicklung von Rohstoffprojekten sowie weitere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens unter seinem Profil auf SEDAR+ aufgeführt sind.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Datum dieser Veröffentlichung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen sollten Anleger kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen setzen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungsdienstleister übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

