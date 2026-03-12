EQS-News: Forschungsergebnisse von Cognizant zeigen, dass Plug-and-Play-KI ein Mythos ist

EQS-News: Cognizant / Schlagwort(e): Sonstiges

Forschungsergebnisse von Cognizant zeigen, dass Plug-and-Play-KI ein Mythos ist



12.03.2026 / 02:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





TEANECK, N.J., 12. März 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) hat eine neue Studie veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass Unternehmen, die KI einführen möchten, überwiegend IT-Dienstleister bevorzugen – beispielsweise „AI Builder"-Unternehmen, ein neues Dienstleistungsmodell, das sich durch die Entwicklung und den Aufbau maßgeschneiderter Full-Stack-KI-Lösungen auszeichnet –, um einen echten Unternehmensnutzen aus KI zu erzielen.

New research from Cognizant shows plug-and-play with AI is a myth.

Die Studie, die auf einer quantitativen Befragung von 600 KI-Entscheidungsträgern und qualitativen Interviews mit 38 Führungskräften basiert, kommt zu dem Ergebnis, dass Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen und flexible Engagement-Modelle als wichtigsten Faktor bei der Auswahl eines KI-Partners ansehen, noch vor dem Preis und der Amortisationszeit. Die Preisgestaltung und bewährte KI-Fallstudien sind nach wie vor von Bedeutung, jedoch rangieren sie hinter den Fähigkeiten, die eine direkte Einbindung der KI in Geschäftsabläufe und Wertschöpfungsketten ermöglichen.

Gleichzeitig nennen Unternehmen generische, standardisierte KI-Lösungen als einen der Hauptgründe für die Ablehnung eines KI-Anbieters, neben mangelnder branchenspezifischer Expertise, der Unfähigkeit zur Integration in bestehende Technologie-Stacks sowie unzureichendem Support und Wartung. Der Studie zufolge sind die drei größten Herausforderungen für Unternehmen bei der Einführung von KI regulatorische und Compliance-Bedenken, die Schwierigkeit, den Return on Investment nachzuweisen, sowie das Fehlen einer klaren KI-Strategie und -Vision.

„Der Erfolg von KI hängt nicht vom Einsatz isolierter Modelle ab, sondern von der Integration von Intelligenz in das Unternehmen mithilfe speziell entwickelter Lösungen", erklärte Ravi Kumar S, CEO von Cognizant. „Der zuverlässigste Weg in eine KI-Zukunft ist die Zusammenarbeit mit einem KI-Entwickler, der über fundierte Branchenkenntnisse, Fachwissen im Bereich Systemtechnik und operative Verantwortung verfügt. Bei Cognizant konzentrieren wir uns darauf, eine Brücke zwischen KI-Experimenten und messbarem Unternehmenswert zu schlagen."

Zu den wichtigsten Ergebnissen der Studie gehören:

Unternehmen stehen bei der Skalierung von KI vor einer „komplexen Situation": KI-Entwickler können eine Brücke zum Unternehmenswert schlagen, indem sie komplexe, reale Probleme lösen:

63 % der Unternehmen berichten von mittleren bis großen Lücken zwischen ihren KI-Ambitionen und ihren aktuellen Fähigkeiten.

Die größten Hindernisse für die Skalierung von KI sind betrieblicher und organisatorischer Natur: 33 % nennen Herausforderungen im Bereich Regulierung und Compliance 31 % haben Schwierigkeiten, den ROI nachzuweisen 27 % berichten über einen Mangel an Talenten 27 % berichten über unzureichende Datenbereitschaft

Investitionen in KI sind langfristig und nicht experimentell: Unternehmen investieren nachhaltig Kapital in KI, was eher auf einen langfristigen Infrastrukturaufbau als auf spekulative Investitionen hindeutet:

84 % der Unternehmen unterhalten formale KI-Budgets

91 % erwarten, dass die KI-Budgets in den nächsten zwei Jahren steigen werden

50 % erwarten in den nächsten zwei Jahren einen zweistelligen Anstieg der KI-Budgets

52 % investieren bereits 10 Mio. USD oder mehr jährlich in KI-Initiativen

Künstliche Intelligenz ergänzt die menschliche Arbeitskraft, ersetzt sie jedoch nicht: Unternehmensleiter prognostizieren keinen Zusammenbruch der Belegschaft, sondern eine Neugestaltung der Arbeitsabläufe für die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI.

Über 13 Unternehmensfunktionen hinweg beträgt der höchste erwartete Grad an vollständiger Automatisierung lediglich 20 % (im Vertrieb).

Selbst im Kundenservice, wo 76 % der Führungskräfte davon ausgehen, dass Arbeitsabläufe zunehmend von KI dominiert werden, glauben nur 9 %, dass sie vollständig automatisiert werden.

In qualitativen Interviews, die im Rahmen der Studie durchgeführt wurden, äußerten Unternehmensleiter, dass „out of the box"-KI unzureichend sei; sie wünschen sich maßgeschneiderte Lösungen, die KI-Entwickler erstellen und optimieren können.

Ein Vice President im britischen Bankensektor erklärte: „Viele Anbieter kommen mit der Vorstellung, dass ihre Standardlösungen unseren Anforderungen entsprechen würden, doch häufig stellen sie fest, dass dies nicht der Fall ist. Es dauert mehrere Jahre, länger als geplant, und erfordert erhebliche finanzielle Investitionen, sowohl von unserer Seite als auch von ihrer, bis diese Software funktionsfähig ist. Dabei handelt es sich nicht nur um KI-Software."

Ein CIO aus der US-amerikanischen Versicherungsbranche erklärte: „Es hängt davon ab, wo ich diese bestimmte Komponente in unseren Wert einfüge. Manchmal benötige ich einen Konstrukteur und einen Ingenieur, manchmal einen Integrator, manchmal einen Aktivator. Denn sie übernehmen eher eine koordinierende Funktion – eine verbindende, zusammenführende Funktion."

Zusammen unterstreichen diese Forschungsergebnisse eine deutliche Verschiebung der Erwartungen von Unternehmen: weg vom Experimentieren mit KI-Tools hin zur Zusammenarbeit mit KI-Entwicklern, die KI-Systeme in großem Maßstab entwerfen, aufbauen, integrieren und betreiben können – in Übereinstimmung mit den Rahmenbedingungen der Kunden in Bezug auf Governance, Sicherheit und Risikomanagement und mit nachhaltiger Wirkung auf das Geschäft.

Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit den jüngsten Äußerungen von Babak Hodjat, Chief AI Officer bei Cognizant, der feststellte, dass Unternehmen noch weit davon entfernt sind, sich auf „out of the box" verfügbare KI verlasse In Interviews mit Fortune und Reuters betonte Hodjat, dass zwar agentenbasierte und generative KI-Systeme rasante Fortschritte machen, Unternehmen jedoch nach wie vor erhebliche Unterstützung bei der Entwicklung, Integration, Steuerung und dem Betrieb dieser Systeme benötigen, um die Anforderungen an Kundensicherheit, Zuverlässigkeit und Governance in komplexen Unternehmensumgebungen zu erfüllen.

Entscheidungsträger im Bereich KI bewerteten IT-Dienstleistungsunternehmen wie KI-Entwickler hinsichtlich ihrer Fähigkeit, sie bei der Einführung von KI zu unterstützen, am höchsten (vor SaaS-Anbietern, Cloud-Anbietern, KI-Modellunternehmen, KI-Startups und Unternehmensberatungen). Die Studie zeigt außerdem, dass IT-Dienstleister während des gesamten Lebenszyklus der KI-Einführung als vertrauenswürdig angesehen werden – insbesondere bei der laufenden Verwaltung KI-gestützter Systeme, aber auch bei der KI-Strategie, der Entwicklung maßgeschneiderter KI-Lösungen, der Steigerung der Unternehmensproduktivität und der unternehmensweiten Skalierung von KI. IT-Dienstleistungsunternehmen genießen im Vergleich zu Unternehmensberatungen einen Vertrauensvorsprung von 23 % bei der Einführung von KI. Unternehmensberatungen profitieren zwar von einer starken Markenbekanntheit, werden jedoch bei der praktischen Umsetzung von KI als weniger glaubwürdig angesehen.

Informationen zur Studie

Die Forschungsergebnisse von Cognizant basieren auf einer quantitativen Studie, die im November 2025 mit 600 Entscheidungsträgern im Bereich KI durchgeführt wurde, sowie auf qualitativen Interviews, die im Oktober 2025 mit 38 Führungskräften aus Wirtschaft und Technologie in den Vereinigten Staaten, Deutschland, Singapur und Australien geführt wurden, die für Entscheidungen im Bereich KI verantwortlich sind. Der vollständige Bericht kann hier eingesehen werden: How ai is reshaping business & empowering workforces | Cognizant

Informationen zu Cognizant

Cognizant (NASDAQ: CTSH ist ein KI-Entwickler und Technologie-Dienstleister, der durch die Entwicklung von Full-Stack-KI-Lösungen für unsere Kunden eine Brücke zwischen KI-Investitionen und Unternehmenswert schlägt. Dank unserer umfassenden Branchen-, Prozess- und Engineering-Expertise sind wir in der Lage, den individuellen Kontext eines Unternehmens in Technologiesysteme zu integrieren, die das menschliche Potenzial steigern, greifbare Erträge erzielen und globale Unternehmen in einer sich schnell verändernden Welt an der Spitze halten. Weitere Informationen finden Sie unter www.cognizant.com oder @cognizant.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

USA

Name: Gabrielle Gugliocciello

E-Mail: gabrielle.gugliocciello@cognizant.com

Europa / APAC

Name: Sarah Douglas

E-Mail: sarah.douglas@cognizant.com

Indien

Name: Vipin Nair

E-Mail: Vipin.Nair@cognizant.com

New Cognizant Logo

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2930565/Cognizant_AI.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1794711/Cognizant_Logo_V1.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/forschungsergebnisse-von-cognizant-zeigen-dass-plug-and-play-ki-ein-mythos-ist-302711705.html

12.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2290028 12.03.2026 CET/CEST