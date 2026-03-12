EQS-News: Nordic Semiconductor präsentiert lebenslange FOTA-Flatrate-Lösung als Vorbereitung auf den Cyber Resilience Act

EQS-News: Nordic Semiconductor / Schlagwort(e): Produkteinführung

nRF Cloud bietet Geräteherstellern CRA-konforme, lebenslange Lösung für Firmware-Updates – bereits auf Nordic IoT-Bausteinen vorinstalliert

NÜRNBERG, Deutschland, 12. März 2026 /PRNewswire/ -- Nordic Semiconductor, ein weltweit führender Anbieter von energiesparenden Wireless-Konnektivitätslösungen, meldet heute einen wichtigen Schritt zur Vorbereitung seiner Kunden auf den EU-Cyber Resilience Act (CRA): nRF Cloud bietet nun eine einmalige, im Voraus zu zahlende, lebenslange FOTA- (Firmware Over-the-Air) und Gerätemanagement-Lizenz an.

Cyber Resilience Act

Gemäß dem CRA müssen Hersteller, die vernetzte Geräte auf dem europäischen Markt einsetzen, ab 2027 über die gesamte Lebensdauer jedes Geräts hinweg Sicherheitsupdates für identifizierte Schwachstellen bereitstellen. Die nRF Cloud deckt das gesamte Low-Power-Wireless-Portfolio von Nordic ab. Mit ihr können Entwickler die CRA-Anforderungen für sichere Updates innerhalb von Minuten statt Monaten erfüllen, ohne eine eigene Update-Infrastruktur aufbauen zu müssen, und das gegen eine einfache einmalige Gebühr.

„Die Vorbereitungen zur Einhaltung des europäischen Cyber Resilience Act sind für Gerätehersteller mit einem erheblichen Mehraufwand und einer erhöhten Projektkomplexität verbunden", erklärt François Baldassari, Gründer von Memfault und VP Software Services bei Nordic Semiconductor. „Da die Umsetzung des CRA kurz bevorsteht, bietet Nordic Lösungen an, die den Compliance-Prozess für seine Kunden vereinfachen und beschleunigen."

nRF Cloud ist auf jedem Gerät mit Nordic-Technologie vorinstalliert und bietet Herstellern eine schlüsselfertige Basis zur Vorbereitung auf den EU-CRA und das US-Cyber Trust Mark. Dafür sorgen sichere Updates, Überprüfbarkeit und langfristiger Support, deren Kosten über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg transparent und vorhersehbar sind.

Komplettlösung vom Chip bis zur Cloud

nRF Cloud ist in das einheitliche und skalierbare Software-Development-Kit (SDK) von Nordic, nRF Connect SDK, integriert und bietet eine bewährte, skalierbare Chip-to-Cloud-FOTA-Lösung.

Die wichtigsten Funktionen sind:

MCUboot-Bootloader, integriert in das nRF Connect SDK

Globales FOTA-Bereitstellungsnetzwerk, optimiert für Geräte mit geringem Stromverbrauch

Vorkonfigurierte FOTA-Bibliotheken für gatewaybasierte Updates

Automatisierte, schrittweise Rollouts mit Analysen, Zustandsüberwachung und Rollback

Intuitive Flottenmanagement-Konsole

Freigabeworkflows und unveränderliche Audit-Protokolle

Lifetime-Preismodell setzt neue Maßstäbe für FOTA-Wirtschaftlichkeit

Herkömmliche FOTA-Ansätze erfordern laufende Cloud-Gebühren oder teure kundenspezifische Infrastrukturen. Das Lifetime-FOTA-Modell von Nordic Semiconductor ersetzt diese durch eine einmalige Vorabgebühr, die sichere Updates und das Gerätemanagement für die gesamte Lebensdauer des Geräts abdeckt. Dies gewährleistet langfristige Wartbarkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

„Mit Lifetime FOTA wird der langfristige Gerätesupport von einer Kostenbelastung zu einem Wettbewerbsvorteil. Hersteller können die Gerätesicherheit gewährleisten und Funktionen, Fehlerbehebungen und Verbesserungen auf bereits eingesetzte Geräte übertragen, ohne sich um Kosten und Komplexität kümmern zu müssen", erklärt Baldassari. „Darüber hinaus sorgen wir durch die Vereinheitlichung von Halbleitern, Software und Cloud dafür, dass die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften vom ersten Tag an praktikabel ist und über Jahre hinweg nachhaltig bleibt. Dies reduziert die Gesamtbetriebskosten und beschleunigt die Markteinführung."

Neues Angebot auf Basis der bewährten Memfault-Technologie

Das FOTA-Modell von nRF Cloud basiert auf einer ursprünglich von Memfault entwickelten Infrastruktur. Dabei handelt es sich um eine Plattform für IoT-Zuverlässigkeit und -Beobachtbarkeit, die Nordic im Jahr 2025 übernommen hat. Kunden profitieren dabei von einem System, das in Millionen von Geräten praxiserprobt und über Jahre hinweg weiterentwickelt wurde.

Die Integration der Memfault-Technologie in die nRF Cloud unterstreicht den Fokus von Nordic auf ein kombiniertes Angebot aus Hardware, Software und Dienstleistungen. Damit sollen der Wartungsaufwand während des Lebenszyklus reduziert und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften vereinfacht werden. Dank dieses einheitlichen Stacks können Kunden vernetzte Produkte effizienter auf den Markt bringen und langfristig warten.

Verfügbarkeit

Das nRF Cloud Lifetime FOTA- und Gerätemanagement-Angebot ist jetzt erhältlich für alle Bluetooth® Low Energy SoCs der Serien nRF54, nRF53 und nRF52 von Nordic sowie für die Mobilfunk-IoT-Module der Serie nRF91. Je nach Flottengröße und Projektanforderungen beginnen die Preise bei einem US-Dollar pro Gerät.

Erfahren Sie mehr über die Lifetime-FOTA-Lösungen von Nordic.

Treffen Sie Nordic Semiconductor auf der Embedded World 2026

Besuchen Sie uns für Produktvorführungen und Gespräche vom 10. bis 12. März 2026 in Nürnberg, Halle 4A, Stand 310.



