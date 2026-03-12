EQS-News: Studie zeigt: FreeStyle Libre Technologie verhilft Menschen mit Typ-2-Diabetes und Basalinsulin zu einem besseren Glukosemanagement

EQS-News: Abbott / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Studie zeigt: FreeStyle Libre Technologie verhilft Menschen mit Typ-2-Diabetes und Basalinsulin zu einem besseren Glukosemanagement



Eine randomisierte kontrollierte FreeDM2-Studie aus Großbritannien belegt: Nach vier Monaten hatten Personen, die die FreeStyle Libre Technologie nutzten, eine um 0,6% stärkere HbA1c-Reduktion und 2,5 Stunden pro Tag mehr im Zielbereich im Vergleich zu Blutzuckermessungen per Fingerstich1,2

Verbesserungen wurden von den Teilnehmenden selbst erzielt, indem sie Echtzeit3-Glukosewerte nutzten, um Entscheidungen im Alltag zu treffen

Eine zusätzliche Studie aus Italien berichtete über ähnliche Verbesserungen und unterstreicht damit den Nutzen der FreeStyle Libre Technologie für diese Patientengruppe4

ABBOTT PARK, Illinois, 12. März 2026 /PRNewswire/ -- Das Gesundheitsunternehmen Abbott hat heute Ergebnisse der randomisierten kontrollierten Studie (RCT) FreeDM2 vorgestellt. Die Daten zeigen, dass Personen, die die FreeStyle Libre Technologie zur kontinuierlichen Glukosemessung (CGM) nutzten, bessere Glukosewerte erzielten als jene, die herkömmliche Blutzuckermessungen per Fingerstich verwendeten. Die Verbesserungen wurden durch ein optimiertes Selbstmanagement der Teilnehmenden erreicht, unterstützt durch Echtzeit3–CGM–Daten. Die Ergebnisse wurden auf der 19. International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD) vorgestellt.

Weltweit sind etwa 63 Millionen Menschen mit Typ-2-Diabetes auf Insulin angewiesen5. Real-World-Studien zeigen jedoch, dass nur 18 bis 30 % der Patient:innen mit Basalinsulintherapie ihre HbA1c-Zielwerte erreichen6,7. Diese Versorgungslücke trägt zu geschätzten jährlichen Diabetes-Gesundheitskosten von 217 Milliarden US-Dollar bei und zeigt, dass Millionen von Menschen weiterhin Unterstützung benötigen, um ihre Glukosewerte im Zielbereich zu halten8. Die randomisierte FreeDM2-Studie wurde initiiert, um zu untersuchen, ob kontinuierliche Glukosemessung in Echtzeit (CGM) Menschen, die mit Basalinsulin behandelt werden, dabei helfen kann, ihre Glukosewerte besser zu managen.

Die Studie wurde an 24 klinischen Zentren in Großbritannien durchgeführt und umfasste 303 Teilnehmende. Verglichen wurde die Wirksamkeit von kontinuierlicher Glukosemessung mit der herkömmlichen Blutzuckermessung mittels Fingerstich (SMBG) bei Menschen mit Typ-2-Diabetes und Basalinsulintherapie.9

Deutliche Verbesserungen durch Selbstmanagement

Nach vier Monaten zeigten Teilnehmende, die ein Abbott FreeStyle Libre Messsystem zur kontinuierlichen Glukosemessung nutzten, eine signifikant stärkere Senkung des HbA1c-Werts (0,6 %; p<0,001)¹ als die Vergleichsgruppe mit herkömmlicher Blutzuckermessung. Darüber hinaus verbrachten sie durchschnittlich rund 2,5 Stunden pro Tag (10,4 % Zunahme)2 mehr Zeit im Zielbereich (70 bis 180 mg/dl). Die Studienteilnehmenden erhielten einmal täglich Basalinsulin sowie zusätzlich entweder einen SGLT2-Inhibitor oder einen GLP-1-Rezeptoragonisten, was auf einen messbaren Mehrwert auch für Menschen hinweist, die bereits fortgeschrittene glukosesenkende Therapien erhalten.

„Diese Studie zeigt die Wirksamkeit von Echtzeit3-Glukosedaten für Menschen mit Typ-2-Diabetes, die mit Basalinsulin behandelt werden", sagt Emma Wilmot, Associate Professor an der University of Nottingham und Co-Leiterin der FreeDM2-Studie.

„Selbst wenn Menschen mit Typ-2-Diabetes bereits fortgeschrittene Therapien wie SGLT2-Inhibitoren oder GLP-1-Rezeptoragonisten erhalten, führt zusätzliche Transparenz über ihre Glukosewerte zu spürbaren Verbesserungen. Die Teilnehmenden konnten die CGM-Daten nutzen, um Ernährung, Basalinsulin und körperliche Aktivität gezielt anzupassen", ergänzt Lala Leelarathna, Associate Professor am Imperial College London und ebenfalls Co-Leiter der Studie.

Italienische Studie bestätigt FreeDM2-Ergebnisse

Eine weitere Interventionsstudie aus Italien, ebenfalls auf der ATTD vorgestellt, untersuchte 88 Erwachsene mit Typ-2-Diabetes, die Basalinsulin bekommen und das FreeStyle Libre Messsystem von Abbott im klinischen Alltag nutzten. Nach drei Monaten zeigte sich auch hier eine Verbesserung der durchschnittlichen Glukosewerte, mehr Zeit im Zielbereich sowie eine höhere Lebensqualität der Teilnehmenden.4

„Die Ergebnisse beider Studien zeigen: Echtzeit1-Glukosedaten geben Menschen das nötige Verständnis, um im Alltag kleine, aber wirkungsvolle Anpassungen vorzunehmen", sagt Mahmood Kazemi, Chief Medical Officer, Diabetes Care bei Abbott. „In der FreeDM2-Studie erfolgten die Anpassungen durch die Teilnehmenden selbst. Die Ergebnisse der italienischen Studie bestätigen, dass der Mehrwert im kontinuierlichen Zugang zu den Glukosedaten liegt, statt in einer einzelnen Gerätefunktion."

Grundlage für breiteren Zugang zu CGM

Derzeit liegt der Fokus der Erstattung von CGM in vielen europäischen Ländern vor allem auf Menschen mit mehrfach täglicher Insulintherapie, während Patient:innen mit Basalinsulintherapie oft nicht berücksichtigt werden. Die Ergebnisse der FreeDM2-Studie und der italienischen Real-World-Studie zeigen jedoch, dass auch Menschen mit Typ-2-Diabetes und Basalinsulintherapie klinisch relevante Verbesserungen durch kontinuierliche Glukosemessung erzielen können. Dies unterstreicht die Argumente für eine erweiterte Erstattung von CGM-Systemen für diese Patientengruppe. „Viele Menschen mit Typ-2-Diabetes, die ausschließlich mit Basalinsulin behandelt werden, erreichen ihre Glukoseziele nicht. Kontinuierliche Glukosemessung kann ihnen helfen, ihre Werte im Alltag besser zu verstehen und ihr Selbstmanagement gezielt anzupassen", sagt Dr. Jens Kröger, Diabetologe aus Hamburg und Vorstandsvorsitzender von diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe. „Auch in Deutschland sehen wir, dass diese große Patientengruppe bislang nur begrenzt Zugang zu CGM hat. Studien wie diese zeigen, welches Potenzial hier für eine bessere Versorgung liegt."

Über FreeStyle Libre:

Der FreeStyle Libre von Abbott ist weltweit führend im Bereich der kontinuierlichen Glukosemessung und hat das Leben von mehr als 7 Millionen Menschen in über 60 Ländern verändert10. Das FreeStyle Libre System zur kontinuierlichen Glukosemessung (CGM) umfasst einen Sensor, der auf der Rückseite des Oberarms platziert wird und bis zu 15 Tage11 lang getragen werden kann, sowie ein Lesegerät oder eine kompatible Smartphone-App12 zur Anzeige der Glukosemesswerte13.

Über Abbott:

Abbott ist ein weltweit führendes Unternehmen im Gesundheitswesen, das Menschen in allen Lebensphasen zu einem besseren Leben verhilft. Unser Portfolio an lebensverändernden Technologien umfasst das gesamte Spektrum des Gesundheitswesens mit führenden Unternehmen und Produkten in den Bereichen Diagnostik, Medizintechnik, Ernährung und generische Markenarzneimittel. Unsere 115000 Kolleginnen und Kollegen arbeiten für Menschen in mehr als 160 Ländern. In Deutschland ist Abbott seit über 50 Jahren mit einer breiten Palette an Health-Technology-Produkten und -Dienstleistungen vertreten, unter anderem in den Bereichen Diagnostika und Medizinprodukte. Das Unternehmen beschäftigt in der Bundesrepublik knapp 4000 Mitarbeitende an acht Standorten. Unter anderem verfügt Abbott über Produktionsstätten in Wiesbaden, Jena und Neustadt am Rübenberge. Am Hauptstandort in Wiesbaden befindet sich darüber hinaus das European Distribution Center.

Kontaktieren Sie uns unter www.de.abbott, www.abbott.com, LinkedIn, Facebook, Instagram, X und YouTube

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/studie-zeigt-freestyle-libre-technologie-verhilft-menschen-mit-typ2-diabetes-und-basalinsulin-zu-einem-besseren-glukosemanagement-302712128.html

