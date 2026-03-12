EQS-News: Wyden nimmt mit VALR größte afrikanische Kryptobörse in sein globales Liquiditätsnetzwerk auf

Emittent / Herausgeber: Wyden / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Kooperation

Wyden nimmt mit VALR größte afrikanische Kryptobörse in sein globales Liquiditätsnetzwerk auf



12.03.2026 / 09:00 CET/CEST

Wyden nimmt mit VALR größte afrikanische Kryptobörse in sein globales Liquiditätsnetzwerk auf

Institutionelle Investoren erhalten erweiterten Zugang zu digitalen Assets in Südafrika und darüber hinaus

Zürich, Schweiz / Johannesburg, Südafrika – 12. März 2026 – Wyden, die führende institutionelle Handelsplattform für digitale Vermögenswerte, integriert VALR, die nach Handelsvolumen größte Kryptobörse Afrikas, in sein globales Liquiditätsnetzwerk.

Die Kooperation markiert einen wichtigen Meilenstein für das strategische Wachstum von Wyden in Südafrika. Durch diese Integration erhalten institutionelle Kunden von Wyden nahtlosen, direkten Zugang zu den tiefen Liquiditätspools von VALR. Dazu zählen auch die weltweit größten Märkte für in südafrikanische Rand denominierte Kryptowährungen. Für Finanzinstitute ist so der Zugang über die Handelsplattform von Wyden zum umfangreichen Angebot von VALR mit über 100 Krypto-Assets gewährleistet.

Durch die Kombination der End-to-End-Automatisierungslösung für den gesamten Handelszyklus, Smart Order Routing (SOR) und Best-Execution-Funktionen von Wyden mit dem umfassenden Angebot an Krypto-Assets von VALR, das Spot-Margin, Perpetual Futures und OTC-Dienstleistungen umfasst, können Finanzinstitute nun mit erhöhter Effizienz und reduziertem operativen Risiko auf den südafrikanischen und globalen Märkten für digitale Vermögenswerte agieren.

Die Integration gewährleistet, dass die Kunden von Wyden großvolumige Transaktionen gemäß Best Execution ausführen können und gleichzeitig die strengen Compliance-Standards einhalten, die von der südafrikanischen Finanzaufsichtsbehörde FSCA und den europäischen Finanzaufsichtsbehörden, unter deren Aufsicht VALR lizenziert ist, gefordert werden.

Andy Flury, Gründer und Vorsitzender des Verwaltungsrats von Wyden, kommentiert die Integration wie folgt: „Südafrika ist ein strategisch wichtiger Markt für uns, da wir unsere globale Präsenz weiter ausbauen wollen. Durch die Integration von VALR bieten wir unseren Kunden einen beispiellosen Zugang zu der größten Liquiditätsplattform in der Region und einer breiten Palette innovativer Vermögenswerte. Das Commitment von VALR zur Einhaltung regulatorischer Standards und eine Infrastruktur auf institutionellem Niveau unterstützen das Vorhaben von Wyden, Banken und Brokern die zuverlässigste und effizienteste Handelstechnologie zur Verfügung zu stellen, die es am Markt gibt.“

Farzam Ehsani, Mitbegründer und CEO von VALR, fügt hinzu: „Die Anbindung bei Wyden ist ein wichtiger Schritt, um globale Finanzinstitute mit der größten Krypto-Liquiditätsplattform Afrikas zu verbinden. Sie festigt die Position von VALR als führender Anbieter von Infrastruktur und Liquidität nicht nur auf dem gesamten afrikanischen Kontinent, sondern auch auf internationaler Ebene. Institutionen, Unternehmen und Privatpersonen erhalten einen nahtlosen, gesetzeskonformen und sicheren Zugang zu unserem umfassenden Angebot an digitalen Vermögenswerten.“

Aktuell etabliert sich Südafrika als hochentwickelter regionaler und regulierter Knotenpunkt für den Handel mit digitalen Vermögenswerten. Insofern bietet diese Partnerschaft einen stabilen Rahmen für den Handel für globale und lokale Finanzinstitute.



Über Wyden

Wyden ist der weltweit führende Technologieanbieter für den institutionellen Handel mit digitalen Vermögenswerten. Die Wyden-Plattform deckt den gesamten Handelszyklus ab und unterstützt die nahtlose Integration von Verwahrungs-, Kernbanken- und Portfoliomanagement-Systemen sowie die vollständige Automatisierung und optimiert somit den Handel mit digitalen Vermögenswerten. Wyden wurde von einem Team aus Handelssystem-Veteranen und Krypto-Asset-Experten entwickelt und bietet erstklassige Infrastrukturlösungen, die den höchsten institutionellen Anforderungen gerecht werden. Wyden hat seinen Hauptsitz in Zürich, betreibt mehrere Produktzentren in Polen und hat Niederlassungen in Singapur und New York.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.wyden.io/

Über VALR

VALR wurde 2018 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Johannesburg und wird von führenden Investoren wie Pantera Capital, Coinbase Ventures, GSR und F-Prime Capital von Fidelity unterstützt. Als globale Krypto-Börse bietet VALR eine umfassende Produktpalette, darunter Spot-Handel, Spot-Margin, Derivate, Staking, Krypto-Bundles, Kreditaufnahme und -vergabe, OTC-Dienstleistungen, VALR Invest und VALR Pay. VALR ist von der südafrikanischen FSCA lizenziert, in Europa zugelassen und bedient weltweit über 1,7 Millionen Nutzer sowie 1.800 Unternehmens- und institutionelle Kunden. Die Börse hat sich der Förderung einer gerechten finanziellen Zukunft verschrieben, die die Menschenwürde und die Einheit der Menschheit wahrt.

Weitere Informationen finden Sie unter: valr.com

Kontakt Wyden

Wyden AG

Felix Saible

felix.saible@wyden.io

+41 44 291 14 85

Kontakt Wirtschaftspresse

edicto GmbH

Ralf Droz / Jessica Pommer

wyden@edicto.de

+49 (0) 69 90 55 05-54

