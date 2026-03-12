EQS-News: Yang Chaobin von Huawei über den Aufbau einer besseren intelligenten Welt mit 5G-A und U6 GHz

EQS-News: Telecom Review Group / Schlagwort(e): Sonstiges

Yang Chaobin von Huawei über den Aufbau einer besseren intelligenten Welt mit 5G-A und U6 GHz



BARCELONA, Spanien, 12. März 2026 /PRNewswire/ -- Ein Bericht der Telecom Review Group:

Da KI Branchen und Verbrauchererlebnisse in beispiellosem Tempo verändert, stellt das mobile KI-Zeitalter Netze vor neue tiefgreifende Anforderungen. Damit wird 5G-A entscheidend, um die generationsübergreifende Lücke zu schließen und den vollen Wert intelligenter Konnektivität zu erschließen. Während des Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026 rief Yang Chaobin, Geschäftsführer von Huaweis Geschäftsbereich ICT, die IKT-Branche dazu auf, ihre Anstrengungen zu verstärken, damit alle Zugang zur Schnellspur der KI erhalten – von der Einführung von 5G-A und neuem Spektrum zur Unterstützung von KI-Anwendungen bis hin zur Ausweitung des Zugangs in unterversorgten Regionen.

Neue Netzanforderungen im mobilen KI-Zeitalter

Yang stellte eingangs fest, dass die tägliche weltweite Token-Nutzung in den vergangenen zwei Jahren um fast das 300-Fache gestiegen ist. Vor diesem Hintergrund erklärte Yang:

„Das intelligente Zeitalter rückt schnell näher. Täglich entstehen neue KI-Anwendungen, und deshalb ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, dass die Branche zusammenkommt, um das volle Potenzial von 5G-A freizusetzen. Wir müssen neue Spektrumsressourcen wie U6 GHz effizient nutzen, um neuen Wert für die Branche zu schaffen und zugleich den Weg für die Weiterentwicklung zu 6G zu ebnen."

Um dies zu erreichen, so Yang, müssten sich Netze von einer rein downlink-orientierten Ausrichtung lösen und sowohl im Uplink als auch im Downlink ultrahohe Bandbreiten bereitstellen, um den multimodalen Datenaustausch zwischen Geräten und der Cloud für KI zu unterstützen. Er ergänzte, dass Netze sichere, zuverlässige und extrem latenzarme Konnektivität bereitstellen müssten, um KI in Echtzeit sowie intelligente Entscheidungsfindung zu unterstützen.

Die generationsübergreifende Lücke mit 5G-A schließen und globale Ungleichgewichte angehen

Die rasante Entwicklung der KI verkürzt die Lücke bei den Netzfähigkeiten innerhalb des generationsübergreifenden Zeitfensters der mobilen Kommunikation erheblich. Yang betonte, dass 5G‑A nicht nur als Brücke zwischen den Generationen diene, sondern seine erweiterten Fähigkeiten auch auf die Anforderungen eines sich ständig wandelnden Marktes zuschneide.

Huaweis Engagement zur Vorbereitung von 6G zeigt sich in der Arbeit an einem Konsens über Definition, Anwendungsfälle und potenzielle Technologien für 6G. Da 6G‑Standards im Jahr 2029 erwartet werden, werden die kommenden fünf Jahre für die Entwicklung mobiler KI-Dienste entscheidend sein. Dieses „goldene Zeitfenster" wird von 5G‑A getragen, das dabei seine technologischen Vorteile voll ausspielt.

Mit Blick auf die Schwerpunkte, die für die Einführung von 6G erforderlich sind, betonte Yang: „KI wird nicht warten. Daher besteht die zentrale Aufgabe unserer Branche darin, herauszufinden, wie sich 5G‑A‑Netze nutzen lassen, um diesen sich rasant entwickelnden Anforderungen gerecht zu werden." Er ergänzte, dass diese zentrale Aufgabe die Bereitstellung von 10 Gbit/s im Downlink und 1 Gbit/s im Uplink umfasse (gegenüber dem heutigen Uplink auf 4G‑Niveau) sowie neuer IoT-Technologien wie RedCap und passivem IoT.

„In den kommenden Jahren müssen wir zusammenarbeiten. Nur so werden wir den explosionsartig steigenden Anforderungen der KI gerecht. Während wir die technologischen Grenzen ausloten, müssen wir uns zugleich der Realität eines weltweiten Entwicklungsungleichgewichts stellen", sagte Yang.

Er erläuterte, dass 300 Millionen Menschen noch immer keinerlei Mobilfunkabdeckung haben – eine digitale Kluft, die sich mit der Beschleunigung der KI weiter zu vertiefen droht. Um sie zu schließen, sind kontinuierliche Innovationen durch vielfältige Spektrumsportfolios und kosteneffiziente Lösungsdesigns erforderlich. Huaweis innovative All-Szenario-Lösung RuralStar, die bereits in mehr als 80 Ländern eingesetzt wird, hat schon 170 Millionen Menschen vernetzt und damit digitale Bildung in Kenia durch DigiTruck-Klassenzimmer, Finanzdienste auf Dorfebene in Bangladesch sowie medizinische Versorgung in entlegenen Gebieten Argentiniens ermöglicht.

U6‑GHz-Frequenzband ermöglicht 5G‑A‑gestützte Lösungen

5G‑A wurde bereits in mehr als 300 Städten weltweit eingeführt und ist bereit für den nächsten Sprung. Da C-Band-Ressourcen in vielen Regionen knapp sind, entwickelt sich das U6‑GHz‑Band zum Schlüssel für zusätzliche Netzkapazitäten – nach den WRC-Diskussionen inzwischen als wichtiges Frequenzband für die künftige mobile Kommunikation anerkannt und bereits unterstützt durch ausgereifte 5G‑A‑Gerätechips sowie eine etablierte Brancheninfrastruktur.

„Das intelligente Zeitalter beschleunigt sich. In den kommenden fünf Jahren müssen wir zusammenarbeiten, um die Anforderungen von KI-Diensten durch die groß angelegte Kommerzialisierung von 5G‑A zu erfüllen", schloss Yang.

