EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: thyssenkrupp AG
thyssenkrupp AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
12.03.2026 / 16:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
1. Angaben zum Emittenten
|Name:
|thyssenkrupp AG
|Straße, Hausnr.:
|thyssenkrupp Allee 1
|PLZ:
|45143
|Ort:
|Essen
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|549300UDG16DOYUPR330
2. Grund der Mitteilung
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|Sonstiger Grund:
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Juristische Person: Amundi S.A.
Registrierter Sitz, Staat: Paris, Frankreich
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
|06.03.2026
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|5,04 %
|0,18 %
|5,22 %
|622531741
|letzte Mitteilung
|4,93 %
|0,01 %
|4,94 %
|/
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE0007500001
|0
|31428251
|0 %
|5,04 %
|Summe
|31428251
|5,04 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|securities lending (right to recall)
|1091478
|0,18 %
|Summe
|1091478
|0,18 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|0
|0 %
|Summe
|0
|0 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|Amundi S.A.
|%
|%
|%
|Amundi Asset Management S.A.S.
|4,90 %
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|Amundi S.A.
|%
|%
|%
|Amundi Asset Management S.A.S.
|4,90 %
|%
|%
|Amundi Deutschland GmbH
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|Amundi S.A.
|%
|%
|%
|CPR Asset Management S.A.
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|Amundi S.A.
|%
|%
|%
|Amundi Asset Management S.A.S.
|4,90 %
|%
|%
|Amundi SGR SpA.
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|Amundi S.A.
|%
|%
|%
|Amundi Asset Management S.A.S.
|4,90 %
|%
|%
|Amundi Austria GmbH
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|Amundi S.A.
|%
|%
|%
|Amundi Asset Management S.A.S.
|4,90 %
|%
|%
|Amundi Singapore Ltd.
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|Amundi S.A.
|%
|%
|%
|Amundi Asset Management S.A.S.
|4,90 %
|%
|%
|Amundi Ireland Ltd.
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|%
|%
|%
10. Sonstige Informationen:
Datum
|12.03.2026
12.03.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|thyssenkrupp AG
|thyssenkrupp Allee 1
|45143 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.thyssenkrupp.com
Weitere Informationen im Internet unter Investor Relations Further information can be found on our website under Investor Relations
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2290684 12.03.2026 CET/CEST
