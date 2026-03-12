EQS-PVR: Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Stimmrechtsmitteilung: Wienerberger AG
Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

12.03.2026 / 17:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

 

London, 12.3.2026

 

Überblick

Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

 

1. Emittent: Wienerberger AG

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person
Name: BlackRock, Inc.
Sitz: Wilmington
Staat: U.S.A.

4. Namen der Aktionäre:  

5. Datum der Schwellenberührung: 10.3.2026

 

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

   
Prozentanteile
der Stimmrechte,
die zu Aktien
gehören (7.A)		 Prozentanteile der
Stimmrechte, die die
Finanz-/sonstigen
Instrumente
repräsentieren (7.B.1 +
7.B.2)		  
 
Summe von
7.A + 7.B in %		  
Gesamtzahl der
Stimmrechte des
Emittenten
Situation am
Tag der
Schwellenberührung		  
3,95 %		  
0,48 %		  
4,43 %		  
109 497 697
Situation in der
vorherigen Meldung
(sofern anwendbar)		  
4,10 %		  
0,28 %		  
4,38 %		  

 

 

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

 

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien 		Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Direkt
(§ 130 BörseG
2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)		 Direkt
(§ 130 BörseG
2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
AT0000831706   4 325 233   3,95 %
Subsumme A 4 325 233 3,95 %

 

 

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments
Verfalldatum
Ausübungsfrist 		Anzahl der Stimmrechte
die erworben werden
können
Prozentanteil der
Stimmrechte
American
Depository Receipt		 N/A N/A 333 0,00 %
Securities Lent N/A N/A 228 091 0,21 %
    Subsumme B.1 228 424 0,21 %

 

 

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des
Instruments		 Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder
Cash Settlement		 Anzahl der
Stimmrechte		 Prozentanteil der
Stimmrechte
CFD N/A N/A Cash 295 383 0,27 %
      Subsumme B.2 295 383 0,27 %

 


8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

☐ Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

☒ Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer Name Direkt kontrolliert
durch Ziffer		 Direkt gehaltene
Stimmrechte in  
Aktien (%)		 Direkt gehaltene  
Finanz-/
sonstige
Instrumente (%)		 Total von beiden
(%)
1 BlackRock, Inc.        
2 BlackRock
Saturn Subco,
LLC		 1      
3 BlackRock
Finance, Inc.		 2      
4 BlackRock
Holdco 2, Inc.		 3      
5 BlackRock
Financial
Management, Inc.		 4      
6 BlackRock
International
Holdings, Inc.		 5      
7 BR Jersey
International
Holdings L.P.		 6      
8 BlackRock
Australia Holdco
Pty. Ltd.		 7      
9 BlackRock
Investment
Management
(Australia) Limited		 8      
10 Trident Merger
LLC		 3      
11 BlackRock
Investment
Management,
LLC		 10      
12 BlackRock
Holdco 3,
LLC		 7      
13 BlackRock
Cayman 1 LP		 12      
14 BlackRock
Cayman West
Bay Finco
Limited		 13      
15 BlackRock
Cayman West
Bay IV Limited		 14      
16 BlackRock
Group Limited		 15      
17 BlackRock
Investment
Management
(UK) Limited		 16      
18 BlackRock
(Netherlands)
B.V.		 16      
19 BlackRock Asset
Management
Deutschland AG		 18      
20 BlackRock
Advisors (UK)
Limited		 16      
21 BlackRock
Canada
Holdings ULC		 6      
22 BlackRock Asset
Management
Canada Limited		 21      
23 BlackRock
Holdco 4, LLC		 5      
24 BlackRock
Holdco 6, LLC		 23      
25 BlackRock
Delaware
Holdings Inc.		 24      
26 BlackRock Fund
Advisors		 25      
27 BlackRock
Institutional
Trust Company,
National
Association		 25      
28 Amethyst
Intermediate
LLC		 11      
29 Aperio Holdings
LLC		 28      
30 Aperio Group,
LLC		 29      
           

 

 

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

 

10. Sonstige Kommentare:

Die Offenlegungspflicht ergab sich daraus, dass die mit den Aktien verbundenen Stimmrechte für BlackRock Inc. unter 4 % lagen.

 

 

London am 12.3.2026


12.03.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien
Österreich
Internet: www.wienerberger.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2290678  12.03.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Wienerberger
WIENERBERGER ADR 1/5/O.N.

Das könnte dich auch interessieren

Sehr gutes Geschäftsjahr 2025heute, 07:01 Uhr · EQS Group
Sehr gutes Geschäftsjahr 2025heute, 08:05 Uhr · EQS Group
Weitere Artikel