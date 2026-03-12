Ex-Mitarbeiter wollen Millionen von der Deutschen Bank

Düsseldorf, 12. ⁠Mrz (Reuters) - Vier ehemalige Mitarbeiter fordern von der Deutschen Bank im Zusammenhang mit dem Fall der italienischen Bank Monte dei Paschi Schadenersatz von mehr als 600 Millionen Pfund (rund 700 ‌Millionen Euro). Dies geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht des größten deutschen Geldhauses hervor. Die Kläger werfen ⁠der ⁠Bank in ihren Klagen vor englischen Gerichten vor, ihre Karrieren beschädigt zu haben. Die Deutsche Bank wies die Klagen zurück. "Die Deutsche Bank hält alle derartigen Klagen für unbegründet und wird sich entschieden gegen sie verteidigen, ‌einschließlich der Anfechtung der überhöhten und ‌unrealistischen behaupteten Verluste", hieß es weiter. Zu der Summe kommt eine Forderung eines fünften Bankers in Höhe von 152 ⁠Millionen Euro hinzu. Diese Klage war 2024 bei einem Frankfurter ‌Gericht eingereicht worden und soll ⁠noch in diesem Jahr verhandelt werden.

Die Deutsche Bank hat bislang nicht mitgeteilt, ob sie für die Fälle Rückstellungen gebildet hat. "Eine solche Offenlegung" werde vermutlich "den ‌Ausgang der Verfahren erheblich ⁠beeinflussen", hieß es weiter.

Die Banker ⁠waren in einem Prozess in Mailand wegen Marktmanipulation im Zusammenhang mit dem Skandal um die Bank Monte dei Paschi zunächst zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Eine Untersuchung der Deutschen Bank habe zu dem Schuldspruch beigetragen, der in der Berufung in Mailand aufgehoben wurde, reklamieren sie.

(Bericht von Tom Sims und Matthias Inverardi, redigiert von ⁠Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)