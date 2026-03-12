Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 12.03.2026
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 12. März 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Adobe
|Bericht 1. Quartal 2026
|Ballard Power
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|BMW
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Brenntag
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Daimler Truck
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|GRENKE
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Hannover Rück
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|K+S
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|RTL
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|RWE
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Siltronic
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Vossloh
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Wheaton Precious Metals
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Zalando
|Bericht Geschäftsjahr 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
