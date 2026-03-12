Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 12.03.2026

onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 12. März 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AdobeBericht 1. Quartal 2026
Ballard PowerBericht Geschäftsjahr 2025
BMWBericht Geschäftsjahr 2025
BrenntagBericht Geschäftsjahr 2025
Daimler TruckBericht Geschäftsjahr 2025
GRENKEBericht Geschäftsjahr 2025
Hannover RückBericht Geschäftsjahr 2025
K+SBericht Geschäftsjahr 2025
RTLBericht Geschäftsjahr 2025
RWEBericht Geschäftsjahr 2025
SiltronicBericht Geschäftsjahr 2025
VosslohBericht Geschäftsjahr 2025
Wheaton Precious MetalsBericht Geschäftsjahr 2025
ZalandoBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

