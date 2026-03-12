Gas- und Ölversorgung in EU weiter stabil

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Auch gut anderthalb Wochen nach Beginn des Iran-Krieges ist die Versorgung der Europäischen Union mit Öl und Gas nach Angaben aus der EU sichergestellt. Aus den Treffen der jeweiligen EU-Expertengruppen zu beiden Rohstoffen ging einer Sprecherin der EU-Kommission zufolge hervor, dass derzeit keine Sorge um einen Engpass bestehe. Die Situation müsse aber im Blick behalten werden. Beim Gas gehe es vor allem um Preisfragen.

Die EU-Länder diskutierten den Angaben zufolge bei dem Treffen der Öl-Expertengruppe die Verständigung der Internationalen Energieagentur IEA, als Reaktion auf den Iran-Krieg eine Rekordmenge strategischer Ölreserven freizugeben. Bis zum frühen Abend wollten die EU-Staaten demnach an die Agentur kommunizieren, inwiefern sie sich daran beteiligen. Mit Blick auf die Gasversorgung betonen die Länder der Sprecherin zufolge, es sei noch zu früh, in die Speicherbefüllung einzugreifen.

Angesichts hoher Preise hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen jüngst angekündigt, die Energiekosten senken zu wollen. Demnach sollen mehrere Preiskomponenten der Energierechnung auf den Prüfstand kommen: Neben den reinen Energiekosten auch die Netzentgelte, Steuern und Abgaben sowie die CO2-Kosten./rdz/DP/nas