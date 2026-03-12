Generali mit Rekordgewinn und Aktienrückkauf

Mailand, 12. ⁠Mrz (Reuters) - Der italienische Versicherer Generali hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Rekordgewinn erzielt und will seine Aktionäre mit einem Aktienrückkauf am Erfolg beteiligen. Der operative Gewinn kletterte um 9,7 Prozent auf acht Milliarden Euro, wie ‌das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der bereinigte Nettogewinn legte um 14,5 Prozent auf den Höchstwert von 4,3 Milliarden Euro zu. Damit ⁠traf der ⁠Konzern die Erwartungen der Analysten. Die Dividende soll auf 1,64 von 1,43 Euro je Aktie steigen. Zudem will Generali eine halbe Milliarde Euro über einen Aktienrückkauf an die Aktionäre zurückgeben.

Geringere Schäden durch Naturkatastrophen trugen zur Steigerung der Erträge in der Sachversicherung bei. ‌Weiteren Rückenwind erhielt der Konzern dank weniger ‌Stornierungen auch durch ein stabiles Geschäft mit Lebensversicherungen. Trotz der Warnung vor wirtschaftlichen Folgen der jüngsten US- und israelischen Angriffe auf den Iran ⁠bestätigte Generali seine Ziele für den Zeitraum 2025 bis 2027. Geplant ‌sei weiter ein jährliches Gewinnwachstum je ⁠Aktie von acht bis zehn Prozent.

Die Bilanzvorlage ist die erste seit der Verschiebung des Machtgefüges beim Versicherungsriesen. Die staatlich gestützte Bank Monte dei Paschi di Siena (MPS) hatte im vergangenen ‌Jahr die Kontrolle bei der ⁠Mediobanca übernommen, dem größten Einzelaktionär von ⁠Generali. Unterstützt wurde MPS dabei von den Investoren Francesco Gaetano Caltagirone und der Holding Delfin. Diese hatten 2022 vergeblich versucht, Generali-Chef Philippe Donnet zu stürzen. Sie werfen ihm vor, dass er den Konzern nicht schnell genug ausgebaut hat, und kritisieren seitdem mehrere seiner Entscheidungen. Wie sich die neuen Machtverhältnisse auf die Zukunft Donnets auswirken, ist bislang offen.

(Bericht von Gianluca Semeraro, bearbeitet von ⁠Philipp Krach, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)