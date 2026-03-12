"Go West" - RWE will US-Geschäft mit Milliardensummen ausbauen

Düsseldorf/Essen, 12. Mrz (Reuters) - ⁠Der Energiekonzern RWE will in den kommenden Jahren

seine Geschäfte in den USA mit Milliardeninvestitionen ausbauen und setzt dabei auch auf Gaskraftwerke. "Nicht zuletzt wegen des stark wachsenden Strombedarfs bleiben die USA unser wichtigster

Wachstumsmarkt", sagte Vorstandschef Markus Krebber am Donnerstag auf der Bilanzpressekonferenz in Essen. Die Botschaft in den USA an die Energieunternehmen laute: "Die Nachfrage nach Strom ist so ‌hoch, baut alles, was möglich ist an Land." Vor allem der Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) und der damit verbundene Aufbau und Betrieb von Rechenzentren erfordert rießige Mengen an Energie. Krebber kündigte an, dass RWE ⁠von 2026 bis ⁠2031 insgesamt 35 Milliarden Euro in den Ausbau seiner Stromerzeugung investieren wolle. Allein 17 Milliarden Euro seien in den USA geplant.

"Mit unserem Investitionsprogramm von 35 Milliarden Euro netto bis 2031 schaffen wir neue Erzeugungskapazitäten, um den steigenden Strombedarf in Europa und den USA noch besser zu bedienen", betonte Krebber. In den USA wolle sich der Konzern breiter aufstellen und setze neben Erneuerbaren Energien nun auch auf Gas. Dabei will der größte deutsche ‌Stromerzeuger allerdings nichts überstürzen. "Wir fangen jetzt an, die Gaskraftwerke zu entwickeln." ‌Die ersten Anlagen könnten am Ende der Dekade in Betrieb gehen. Daher werde von den Investitionsplänen in Höhe von 17 Milliarden Euro wohl nur eine Milliarde auf Gaskraftwerke entfallen. Der größte Teil werde in Windenergie an Land, Solar und ⁠Batteriespeichern investiert. RWE habe hiervon derzeit in den USA zusammen eine Kapazität von 13 Gigawatt - das entspricht etwa 13 ‌Atomkraftwerken. Der Essener Versorger will die Kapazität auf 22 ⁠Gigawatt steigern.

Die Ökostrombranche war unter US-Präsident Donald Trump massiv unter Druck geraten. Trump hatte sich unter anderem gegen den Ausbau der Offshore-Windenergie ausgesprochen. Milliardenschwere Projekte wurden mit zum Teil hohen Verlusten abgesagt. Auch RWE hatte Pläne für ein größeres Projekt auf Eis gelegt, das sich allerdings noch im ‌Anfangsstadium befand.

DIVIDENDE SOLL JÄHRLICH UM ZEHN PROZENT STEIGEN

Krebber äußerte sich ⁠anlässlich der Vorlage des Geschäftsberichts für 2025. Das ⁠bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) schrumpfte im vergangenen Jahr zwar auf 5,09 von zuvor 5,68 Milliarden Euro, lag damit aber über Analystenschätzungen von 4,9 Milliarden Euro. Die im deutschen Leitindex Dax notierte RWE-Aktie stieg zeitweise um mehr als drei Prozent und markierte den höchsten Stand seit Juni 2010.

Für 2026 peilt RWE einen operativen Gewinn zwischen 5,2 und 5,8 Milliarden Euro an. Der Konzern profitiere unter anderem von der Inbetriebnahme neuer Wind- und Solarparks und Batteriespeichern. 2027 erwartet der Versorger dann ein bereinigtes Ebitda zwischen 6,2 und 6,8 Milliarden Euro. Für 2025 sollen die Aktionäre eine Dividende von 1,20 Euro je Anteilsschein ⁠nach zuvor 1,10 Euro erhalten. Die Dividende soll jährlich um zehn Prozent steigen.

